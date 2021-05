Há novos vintage Moët & Chandon para provar

A Moët & Chandon apresenta as mais recentes edições da sua coleção vintage, o Grand Vintage 2013 Blanc e o Grand Vintage 2013 Rosé, o primeiro equilibrado, energético e apurado no paladar e o segundo marcado pela generosidade do sabor e pelas notas picantes. Ambos são boas escolhas para acompanhar refeições, seja carne, peixe ou vegetais.

Moët & Chandon Grand Vintage 2013 Blanc, €70,95

Mas há mais detalhes deliciosos para descobrir: o champanhe Moët & Chandon Grand Vintage 2013 Blanc tem uma cor suave e dourada, cuja maturidade é imediatamente notada através das notas outonais de castanhas assadas, mel e nougat, enquanto o Grand Vintage 2013 Rosé apresentauma cor rosa leve e brilhante, com um toque outonal dado pelos tons de laranja. As notas iniciais deste bouquet são doces, através da mistura de frutos vermelhos – morangos selvagens, framboesas e frutos de romã.

A criação dos Vintage da Moët & Chandon remonta a 1842, quando a marca francesa criou um dos primeiros champanhes destinados a conhecedores de vinho ingleses e americanos, que eram apreciadores de vinhos mais maduros. Cada vintage corresponde a uma expressão distintiva do ano de colheita e o de 2013 não é exceção, sendo ambos produzidos com uvas excecionalmente colhidas em outubro.