Um jantar de olhos vendados na Serra da Arrábida

É ideal para quem gosta de comer bem, mas também para quem procura regressar ao essencial num fim de semana longe da cidade. O Eco Resort Villa Epicurea, na Aldeia do Meco, recebe este sábado, 15 (e também no próximo dia 5 de junho) o Food and Five Senses, uma iniciativa do Liminal Sessions, coletivo ligado ao universo holístico e do bem-estar.

Pensado para despertar os cinco sentidos e incentivar os participantes a conectarem-se com a sua consciência e intuição, o Food and Five Senses, divide-se entre um live cooking de improviso, orientado pelos chefs Lea Mirach e Francisco Basílio, e uma prova de produtos locais cuidadosamente selecionados. A difereça para uma refeição normal? Os participantes estarão de olhos vendados.

O jantar dura quatro horas, sendo que, para além da degustação em si, será possível ficar a conhecer um pouco do processo criativo por trás da confeção dos pratos de cada chef e ainda ouvir histórias em torno dos ingredientes principais. A experiência termina ao final do dia, admirando a paisagem do parque natural da Serra da Arrábida com música a vivo e uma fogueira ao ar livre.

O Food and Five Senses faz parte do Liminal Weekend Experience, que dura dois dias e inclui estada no Eco Resort Villa Epicurea, na Aldeia do Meco, e atividades como uma aula holística de hatha yoga seguida de práticas de meditação. Cada hóspede recebe também um pack personalizado de aromas e materiais para estimular as perceções sensoriais próprias deste local.

O jantar Food and Five Senses está aberto a não hóspedes e custa €190 por pessoa. A inscrição pode ser feita aqui.