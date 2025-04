Graham's lança primeiro Porto Tawny 80 anos. São €2.000 por garrafa

Um tributo profundo ao valor da perseverança. É assim que a Symington descreve o lançamento do primeiro Porto Tawny 80 anos da Graham's, que chega depois de o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) ter introduzido a categoria, em janeiro deste ano. Esta edição especial — limitada a apenas 600 garrafas — chega para assinalar o marco de 200 anos da casa.

Elaborado originalmente pelo master blender Charles Symington (quarta geração) para assinalar os 80 anos do seu pai e antecessor, Peter Symington, o Graham's Porto Tawny 80 anos é datado da Segunda Guerra Mundial.

Graham's Porto Tawny 80 Anos

"O meu pai nasceu em 1944 – em plena Segunda Guerra Mundial – e a sua infância foi moldada pela recuperação pós-guerra numa época de profunda incerteza. Vários dos vinhos que compõem este lote especial datam dos anos 40", explica em comunicado Charles Symington, co-CEO e mestre provador da Symington Family Estates. "As décadas que passaram a envelhecer resultaram num Porto velho verdadeiramente magnífico. Foi um privilégio assinalar o 80º aniversário do meu pai com este vinho de excelência e agora é uma honra partilhá-lo com o mundo."

Nozes, melgaço e café são os aromas revelados por este vinho do Porto raro e histórico, com uma acidez subtil e um final de boca marcado por camadas de caramelo suave, tangerina e praliné. Junta-se agora à coleção de Tawnies Envelhecidos, que já contava com os Porto Tawny de 40 e 50 anos.

As 600 garrafas de edição limitada chegam com um rótulo e caixa ilustrados com flores e plantas centenárias do Douro. O preço de cada exemplar? €2.000.