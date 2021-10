Depois de ser ter aliado a outros artistas como Jeff Koons, Bjork, Lenny Kravitz ou o realizador David Lynch, a Dom Pérignon convida Lady Gaga para ser a mente criativa por detrás das novas edições de champanhes vintage.

A cantora assina, assim, uma colaboração de edição limitada do Dom Pérignon Vintage 2010 e de Dom Pérignon Rosé Vintage 2006, que são vendidas em estojos exclusivos, representação da atitude irreverente da cantora e do luxo que a marca francesa, produzida pela Moët et Chandon, representa no mercado.

Dom Pérignon Vintage 2010

O Dom Pérignon Vintage 2010, uma das novidades, é reflexo de um ano em que as temperaturas foram as mais baixas desde 1996. "Um inverno gélido e uma primavera fresca fizeram recordar o clima setentrional da vinha", lê-se no comunicado da marca sobre a colaboração. "Com o calor e a chuva, as uvas amadureceram por completo rapidamente, mas a vindima começou com as uvas Pinot Noir afetadas por botrytis [um fungo]. Tal como em 1995, as uvas apresentaram um equilíbrio intenso, doce e ácido, mas algumas tiveram de ser rejeitadas para conseguir o melhor de uma colheita rica em contrastes." Assim, e no nariz, o bouquet do Dom Pérignon Blanc Vintage 2010 apela ao doce da fruta tropical – manga verde, melão e abacaxi, passando depois para outras mais cítricas, como casca de laranja e bruma de tangerina.

Dom Pérignon Rosé Vintage 2006

Já o Dom Pérignon Rosé Vintage 2006 nasceu de um ano seco e quente, e de uma colheita que durou três semanas, no verão de 2006. O que resultou num champanhe de aromas mais sedutores, como as especiarias e o cacau em relevo, mas também o figo, os damasco tostados, e a laranja cristalizada. "Já no paladar, a amplitude do vinho resplandece imediatamente. A intensidade e a suculência sustentam as notas, brincando com a suavidade e o [lado] crocante."

Dom Pérignon x Lady Gaga. Um champanhe caríssimo para brindar com classe Foto: DR

Dada a conhecer pela primeira vez em abril de 2021, esta colaboração materializou-se, também, numa campanha artística da marca e numa escultura de edição limitada desenhada por Lady Gaga, composta apenas por 110 exemplares, à venda em sítios exclusivos, escolhidos pela marca, e cujas receitas revertem para a fundação de Gaga e da mãe, Cynthia Germanotta, a Fundação Born This Way.



O Dom Pérignon Vintage 2010 custa €202,95 e o Dom Pérignon Rosé Vintage 2006 custa €399,95, e ambos estão disponíveis para venda no Club do Gourmet, do El Corte Inglés, em Lisboa e em Gaia.