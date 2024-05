Chefs on Fire vai ter edição especial em Santarém

Está nas bocas - literalmente - de todos aqueles que gostam de gastronomia, por ser, possivelmente, o festival que mais reúne chefs de todo o país (e não só) para cozinharem ao longo de três dias as melhores iguarias de que se lembrarem. Pela primeira vez em formato pop-up, o Chefs on Fire ruma ao centro do País numa estreia inédita, e a uma cidade onde a gastronomia tem altos padrões de exigência: Santarém.

O festival. Foto: David Lopes

Depois da confirmação doPop-Up em Aveiro, incluído na programaçãodo Festival dos Canais, a 19, 20 e 21 de julho,a LOHAD, promotora do festival, leva osmaiores talentos da cozinha portuguesa à cidade ribatejana, com o desafio de chefs de renome prepararempratos entre fogo, chamas e fumo,nos dias5, 6 e 7 de julho, no Jardim Portas do Sol. Esperam-se quatro chefspor dia, 12 no total, e os bilhetesdividem-se por turnos, um ao almoço eoutro ao jantar.O preço é de €40 e estão incluídas quatrodoses, entre elas pratos de carne, peixe,vegetariano e sobremesa.Para as crianças dos 6 aos 12 anos, o bilhetetem um valor de €20, com doses ilimitadasda Zona Kids. O festival. Foto: Luis Ferraz Criado em 2018, o festival tem a premissa de juntar c hefs nacionais e internacionais, convidando-os a cozinhar apenas com fogo, fumo e lenha, durante 48h, à volta de um fire pit de 90 metros quadrados, à medida que vão acontecendo, também, concertos. Já vai em sete edições.