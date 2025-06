Os mais de oito mil quilómetros de distância que separam Portugal do Peru tornam-se praticamente insignificantes quando nos sentamos à mesa do Cusco Bar, o novo espaço de restauração do Hilton Porto Gaia. É no piso superior deste cinco estrelas — construído a partir da requalificação de antigos armazéns de vinho —, que hóspedes e passantes encontram, desde agosto de 2024, a porta de embarque para uma viagem gastronómica e sensorial pelos aromas e sabores típicos do país sul-americano, aqui combinados com as tradições portuguesas.

O Cusco vem ocupar o lugar que, outrora, pertenceu ao Magma. "Nada mais era do que o clássico bar de hotel, onde servíamos vinhos, espumantes e cocktails. Apesar de se tratar de um sítio agradável, sobretudo pela vista, que continua entre os seus maiores atrativos, achamos que podia ser melhor aproveitado", começa por contar Fábio Rebelo, o diretor residente.

O Cusco Bar oferece uma fusão das duas culinárias

"Estudamos várias possibilidades. Inicialmente, como não tínhamos cozinha, surgiu a ideia de criar um crudo bar. Ou seja, iríamos fazer um pequeno investimento na parte de trás para poder preparar alguns pratos, mas sempre coisas frias. Depois pareceu-nos que não seria um conceito suficientemente apelativo, até por sabermos que nós, portugueses, tendemos a preferir comidas quentes. Além disso, no Porto há temperaturas baixas durante grande parte do ano. Não víamos a população local a procurar refeições frias com frequência. Optamos então por fazer um investimento maior para ter uma cozinha, o que nos daria outra liberdade", acrescenta o profissional.

A aposta na gastronomia peruana é fruto de alguma investigação. "Fomos espreitar o que havia na cidade e aquilo que estava em falta. Percebemos que, embora esteja a ganhar cada vez mais expressão a nível internacional, esta ainda era uma culinária pouco explorada. Quisemos ser pioneiros ao trazer para cá, com um toque de portugalidade, o que acreditamos vir a ser tendência".

Do Magma, permanecem as amplas janelas de vidro

Definido o conceito, arrancou uma renovação profunda do espaço, cujo nome presta homenagem à cidade peruana homónima. É também uma brincadeira com o verbo ‘cuscar’, pela curiosidade que os responsáveis acreditam despertar. Desta remodelação nasceu um local totalmente diferente a nível estético, dominado por detalhes decorativos em azul, diversos tons terra e pormenores temáticos que se unem para criar um ambiente moderno, elegante e cosmopolita, sem abdicar do conforto.

Do Magma, permanecem as amplas janelas de vidro, impossíveis de ignorar mal entra no Cusco. A sua capacidade de proporcionar a sensação de estar suspenso a quem observa, através delas, a deslumbrante vista panorâmica para o rio Douro, a Ponte D. Luís e a Ribeira do Porto, permite ao refúgio citadino conquistar pela visão antes mesmo de o paladar e o olfato terem oportunidade de intervir. Trata-se, portanto, do sítio ideal para aqueles que gostam de assistir ao pôr do sol e ao anoitecer enquanto bebem um cocktail ou apreciam uma refeição leve.

A carta resulta da combinação de produtos locais e receitas tradicionais da região do Porto

A carta, que resulta da combinação de produtos locais e receitas tradicionais da região do Porto, numa fusão com as influências da cozinha nikkei — uma mistura entre a gastronomia nipónica e a peruana —, divide-se em quatro categorias. Dos snacks, destacam-se os ovos picantes (8€), os croquetes de peixe e maionese de tofu (9€) e a tosta de leitão à bairrada com piso de laranja (10€).

Sendo dos pratos mais característicos do Peru, os ceviches e tiraditos não podiam faltar no menu, até pela proximidade do Cusco com peixe de elevada qualidade. A diferença entre as duas propostas reside no corte do produto. Enquanto na primeira este é servido em cubos, na segunda chega à mesa na forma de tiras. O ceviche de peixe da Afurada com leite de trigo amarelo (16€) e o tiradito de lírio, ajo blanco e óleo de manjericão (19€) devem ser considerados quando fizer o pedido.

A decoração é dominada por detalhes em azul e diversos tons terra

Entre as 19h00 e as 23h00, ficam disponíveis opções para jantar. Fábio Rebelo realça criações como o polvo assado com molho anticuchera e migas de feijão com broa de milho (29€), "por parecer uma coisa muito portuguesa, mas que ao provar, se nota logo uma série de sabores completamente distintos". O mesmo acontece com as espetadas de coxas de frango com marinada anticucho e cuscus de vinhais (23€). "Neste caso, também pegamos num produto bastante nacional e juntamos a uma marinada anticucho, que dá um toque surpreendente ao frango", explica.

Aqueles que não abdicam de um doce, podem pedir a mousse de baba de camelo com granizado de lima (8€), o tiramisù de mezcal (8€) ou a tarte de chocolate com abacate e creme de tequila (10€). "São sobremesas que facilmente reconhecemos como nossas, às quais acrescentamos a frescura típica do Peru".

O tiramisù de mezcal (8€)

A ligação ao país sul-americano continua presente na carta de bebidas."Os nossos cocktails foram todos pensados para simbolizar essa conexão entre os dois países. Um dos exemplos mais claros é o pisco sour à moda do Porto, que combina pisco envelhecido em barricas de bourbon com sumo fresco de lima e xarope de açúcar. Finaliza com um float de vinho do Porto infusionado com chicha morada, um sumo natural feito com milho roxo, ananás, cravinho, maçã verde e canela (12€). O mesmo acontece com a mula do Peru, que leva pisco envelhecido em cascos de vinho do Porto, redução de chicha morada, sumo de limão, ginger ale e ginger beer (14€), e a dragon fruit caipirinha, com cachaça, sumo de lima, espuma de Licor Beirão e pitaya, um fruto muito popular no Peru (12€)", partilha o barman Hugo Ribeiro.

O menu do Cusco, que nas noites de sexta e sábado conta com DJ e bailarinos, fica completo com sumos, aperitivos e cervejas do Peru, uma seleção de piscos — destilado célebre no Peru e no Chile —, bebidas quentes e sem álcool, vinhos e outros destilados.

A dragon fruit caipirinha, com cachaça, sumo de lima, espuma de Licor Beirão e pitaya

Onde? Rua de Serpa Pinto, 124 (Vila Nova de Gaia). Horário? Todos os dias, das 17h30 às 01h00 (refeições das 19h30 às 23h00). Reservas? 93 241 3089 / reservas.cusco@hiltonportogaia.com