Brad Pitt lança champanhe rosé de 390 dólares

A marca Miraval nasceu há quase dez anos, quando Brad Pitt e Angelina Jolie conheceram uma família de vinicultores, os Perrins, em França. O casal de atores apaixonou-se pela vida em Provença e comprou a propriedade Miraval por 31 milhões de dólares em 2011, que partilha com a família Perrins. Após a separação, a propriedade foi dividida entre ambos.





Champanhe Rosé - Fleur de Miraval Foto: Miraval - Fleur de Miraval





A garrafa vai começar a ser comercializada nos Estados Unidos a partir de dia 15 de outubro de 2020 e será um lançamento limitado a 20 mil garrafas, que vão custar cerca de 390 dólares cada.





Brad Pitt e o novo champanhe Foto: Miraval - Fleur de Miraval







Para ajudar na produção do champanhe, Pitt contou com a colaboração da família Péters, especialista em champanhe há gerações. Pierre Péters disse em comunicado que "o rosé Fleur de Miraval é a culminação de cinco anos de trabalho, investigação e degustação feita com um sigilo enorme."