Até novembro, pode comer por metade do preço em vários restaurantes

Durante os próximos dois meses, mais de 350 restaurantes em Portugal e 10 mil em todo o mundo unem-se nesta iniciativa que pretende promover a gastronomia e o consumo, para apoiar o setor, tão afetado pela pandemia de Covid-19. Durante este período, as reservas feitas através da aplicação móvel do TheFork, podem usufruir de um desconto em restaurantes por todo o país.

Depois do tempo do confinamento, cheio de incertezas para este setor (e não só), chegou o verão. A época que todos os anos é prometedora pela maior afluência de clientes, especialmente turistas, mas este ano não foi bem assim. Agora, com o chegar do outono, onde se avizinham prováveis novas vagas, o forte declínio do poder de compra, o aumento do desemprego e a retração económica, o setor teve de agir.



A iniciativa global, sem precedentes e organizado pelo TheFork vai acontecer em mais de 18 países, e vai mobilizar mais de 20 milhões de pessoas. Espera-se a participação de mais de 10 mil restaurantes, (mais de 350 restaurantes em Portugal). É uma oportunidade para celebrar a gastronomia e impulsionar a recuperação do setor.

Entre os restaurantes que aderiram estão o Miss Jappa, o Sommelier, o Pap’Açorda, O Nobre, o Saraiva´s ou o Espada, em Lisboa; o D’Avenida Fine Dining, o Terra Nova ou o Palato no Porto; o Il Vivaldi, o Mozart ou o Regional Flavours na ilha da Madeira.

Para aproveitar esta iniciativa, basta reservar através da app TheFork.