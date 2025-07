A criatividade e irreverência típicas de João Figueirinhas, que em 2023 assumiu a liderança do Tenro by Digby, estão em evidência na nova carta do espaço de restauração do Torel Avantgarde. Desta vez, o chef portuense teve como ponto de partida "The Closet of Sir Kenelm Digby Knight Opened", uma compilação de pensamentos, receitas e devaneios gastronómicos do aristocrata britânico.

João Figueirinhas assumiu a liderança do Tenro by Digby em 2023. Foto: DR

A influência da obra literária de Kenelm Digby, que já havia inspirado o nome do restaurante, nota-se, sobretudo, "nos fermentados, estufados e tartes". Estes surgem no menu "adaptados à cozinha portuguesa contemporânea", conta o cozinheiro, que chegou ao cargo depois de responder a um anúncio com o qual se cruzou, por acaso, no LinkedIn. Na mala, o profissional trouxe a experiência adquirida em casas conceituadas como o The Yeatman, o Euskalduna Studio e o Fava Tonka.

Ao instalar-se nesta varanda com vistas deslumbrantes sobre o rio Douro, os comensais vão então deparar-se com "reinterpretações de vários clássicos da cozinha nacional", que apelam às memórias dos locais enquanto convidam os viajantes de passagem à descoberta. Para dar forma a cada uma delas, o chef e a sua equipa "combinaram técnicas modernas com ingredientes frescos e locais, sempre ajustados à sazonalidade". Nasceram assim propostas surpreendentes como o leitão com gnocchi fritos e cogumelos, finalizado com molho de queijo (€30).

As tripas à moda do Porto (€22), o arroz de pato, servido com espuma de queijo (€24), uma versão vegetariana do cozido à portuguesa, que utiliza apenas legumes e leguminosas para recriar o sabor da original (€10), e a tarte de bacalhau, preparada com espuma e todas as aparas do peixe (€24) — até porque uma política de aproveitamento máximo dos ingredientes continua a dominar a cozinha de Figueirinhas —, completam a lista de novidades no que aos pratos principais diz respeito. Da antiga carta, permanece a reconfortante versão de tamboril e caldeirada, por ser uma das criações favoritas de quem passa pelo espaço na Restauração.

Arroz de pato, servido com espuma de queijo (€24). Foto: DR

Para terminar a refeição, a pavlova de lichia e morango (€9), bem como o salame de chocolate, com cereja e pistáchio (7€), são ideais para os que procuram sugestões mais frescas. A preferida de João é, contudo, a rabanada do céu, que junta a tradicional rabanada a uma reinterpretação de natas do céu com caramelo de bolacha Maria e doce de ovos (8€). Para a desenvolver, o chef deixou-se inspirar pela rabanada de Vasco Coelho Santos, que considera ser "a melhor do Porto".

Pavlova de lichia e morango (€9). Foto: DR

O menu, disponível das 19h30 às 22h30, de segunda a domingo, e das 12h30 às 15h00, ao fim de semana, inclui ainda bifana, apresentada em pão de batata com lombo de porco e molho tradicional (€13), e tartelete de sardinha, com tomate, pimentos e pepino (€10). A segunda leva garum, "uma fermentação dos interiores da sardinha que os romanos já faziam".

Independentemente do que escolher, pode acompanhar com um (ou vários) dos sete cocktails de assinatura que, à semelhança do city resort em que se insere, prestam homenagem aos grandes artistas de vanguarda. O Alfred Hitchcock, por exemplo, é uma opção sour que mistura whiskey, maçã, limão, clara de ovo e Angostura Bitter (16€).

Em 2024, o Torel Avantgarde — que é o alojamento mais premiado do grupo Torel Boutiques — foi reconhecido, pelos Publituris Travel Awards, como o melhor hotel de cinco estrelas de Portugal.

Em 2024, o Torel Avantgarde foi reconhecido, pelos Publituris Travel Awards, como o melhor hotel de cinco estrelas de Portugal. Foto: DR



Onde? Rua da Restauração, 336 (Porto). Horário? Todos os dias, das 11h30 às 22h30. Reservas? 222 449 615 / info@digby.pt.