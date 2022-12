6 vinhos para brindar a 2023

Adega de Favaios Edição Comemorativa 70 Anos

Um DOC Moscatel do Douro com 70 anos que aproveitou sete colheitas selecionadas ao longo de cada década (1964, 1975, 1980, 1999, 2007, 2011 e 2020) no planalto de Favaios. Com a fermentação alcoólica muito curta, procedeu-se à sangria da maior parte do mosto e aplicou-se aguardente. Uma pequena parte continuou a fermentar e a macerar com as películas e, depois da mistura, o líquido foi armazenado em tonéis e balseiros de madeira onde envelheceu lentamente. €150

Adega de Favaios Edição Comemorativa 70 Anos Foto: D.R

Quinta da Gricha Douro 2019

A nova colheita da casa Churchill Graham produzido exclusivamente com uvas da propriedade que os responsáveis referem com as características únicas dos solos: mineralidade, pureza e delicadeza. Este tinto representa, desde 2016, um vinho emblemático para a quinta feito de uma mistura de castas em que predominam a Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Francisca e Tinto Cão. A vinificação é dividida em duas fases: uma primeira no lagar e outra em cascos de carvalho francês de 500 litros. Estagiou cerca de 12 meses em barricas de carvalho francês. €43

Quinta da Gricha Douro 2019 Foto: D.R

Soalheiro Reserva 2021

Um monocasta Alvarinho que nasceu de uma experiência quando, em 1995, a casa Soalheiro resolveu juntar o branco ao carvalho francês. Após vários testes, em 2006 desenvolveram o estilo do reserva que existe até hoje. As uvas são vindimadas à mão e, após a prensagem, o mosto é clarificado e, posteriormente, fermentado a temperatura controlada. A fermentação e o envelhecimento ocorrem em barricas de carvalho francês das quais 25% são novas, sendo as restantes usadas. Fica 12 meses em contacto com as borras finas. €24

Soalheiro Reserva 2021 Foto: D.R

Herdade da Lisboa Baga 2020

Com enologia de Ricardo Xarepe Silva e António Selas, um rosé feito a partir da casta Baga com a frescura que provém do xisto e clima característicos da Vidigueira. Pouca intervenção humana e técnica preservaram o melhor da casta que os responsáveis apontam com grande potencial de guarda. Arrefecimento das uvas em câmara frigorífica durante 24 horas, seleção manual com prensagem direta com técnica blanc de noirs. Fermentação em barrica usada de carvalho francês e estágio de 10 meses em borra fina. €55 (Magnum).

Herdade da Lisboa Baga 2020 Foto: D.R

José de Sousa Mayor 2018

Com enologia de Domingos Soares Franco, este tinto é feito a partir de um blend das castas Grand Noir, Trincadeira e Aragonez. As uvas são pisadas a pé e desengaçadas à mão. Parte do mosto das películas e 30% do engaço são fermentados em talhas de barro. O restante é fermentado em lagares. Depois de nove meses de estágio em barricas novas de carvalho francês, este vinho deve ser decantado, antes de ser servido. €24,90

José de Sousa Mayor 2018 Foto: D.R

Casa Relvas Vinha da Mina Aragonez 2021

Uma novidade monocasta lançada pelo produtor alentejano feita a partir de uvas provenientes da Vinha da Mina, situada na Herdade da Pimenta em São Miguel de Machede. Uma produção de 6600 garrafas e estágio de nove meses em tonel. A vindima foi mecânica durante a noite, com desengaço total e maceração pré-fermentativa a frio durante 48h. Fermentação com temperatura controlada em cubas de inox. €14