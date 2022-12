Começar o ano de frente para o mar

Nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, o Balagan é o sítio onde vamos querer estar para comer o primeiro brunch do ano, em absoluto repouso. Café, co-work e padaria no piso térreo, restaurante no primeiro andar, a vista para o mar ou para um dos edifícios históricos da praia (um hotel que hoje é o Vila Galé Ericeira, aberto em 1956), é motivo suficiente para nos querermos deixar estar, sobretudo quando o sol aparece (algo raro por estas bandas).

Balagan Ericeira Foto: DR





uma carta no mínimo curiosa e inesperada, cheia de combinações de ingredientes inusitados, vindos das cozinhas mediterrâneas e do Médio-Oriente. Há um prato nas entradas que aconselhamos a pedir e a repetir, de tão bom que é: a junção do húmus ao camarão à bulhão pato e pão sírio (€12,50), tão guloso que pedimos repetição da dose de pão para raspar o recipiente que vem à mesa. Este prato rivaliza com o roastbife estilo pastrami, que vem à mesa com tahina, zhug, sementes de tomate e cebola em conserva (€12,50). Aberto há pouco tempo, o Balagan não é só ponto de paragem de surfistas e visitantes desta vila de pescadores que se tornou num sítio hype, será também como uma miragem para os afortunados vão lá parar sem querer e se deparam com.

Húmus com camarão à bulhão pato e pão sírio (€12,50) Foto: DR





Em todo o caso é bom guardar espaço para os principais: se a escolha for o peixe grelhado do dia (saiba que vem acompanhado de batata frita esmagada, za'atar chimichurri e verduras silvestres (€18), é uma escolha segura, se quiser aventurar-se, escolha antes o kebab de cordeiro - labneh, pepino, tomate assado, salada de ervas, tahina, zhug e cebola em conserva em pão achatado - €14,50 ou aquilo a que Catarina, a proprietária, chamou de Mistura de Jerusalém - frango, linguiça merguez, cuscuz de pérolas, salsa e amba aioli, a €15. Com esta intensidade de sabores deliciosos, o que vem mesmo a calhar é a cereja no topo do bolo, que se materializa num gelado de chocolate e tahina servido com

Balagan, Ericeira Foto: DR

Balagan, Ericeira Foto: DR

Azillanet, em França, mas a carta incluí boas sugestões de vinhos brancos, que vão bem com a maioria dos pratos, tal como de tintos, para as carnes mais intensas.





café, nozes quebradiças e baunilha dukkah (€5).Sobre o brunch que o Balagan preparou para o fim de ano, e para quem quer ter a experiência completa, estão incluídos(incluindo 1 opção de café, chá ou chocolate quente e 1 sumo fresco). Custa €35 para duas pessoas ou €20 para uma. Há ainda uma opção vegana, que contempla húmus, baba ganoush, creme de caju fumada, salada picada, latkes, tofu mexido, bagel de jerusalém, papas de aveia, frutas e babka de chocolate.É importante fazer uma ressalva, que é mais um conselho: não se esqueça de olhar para a carta de vinhos, que é absolutamente eclética e cheia de surpresas. Provámos umPraia do Sul, 2655-304 EriceiraCafé-Deli: diariamente, 9h-18h e Restaurante: 12h30-22h hello@balaganfood.com ou (+351) 913 362 452