5 sítios festivos para passar o réveillon

Digby, do Torel Avantgarde - Porto



É difícil não nomear o Torel Avantgarde, boutique hotel de cinco estrelas, como um dos spots mais trendy do norte do país. Afinal, foi premiado com o título de "Hotel com a melhor vista" em Portugal em 2022, pelos Haute Grandeur Global Awards. Mas a vista não é a única coisa digna de que o Torel Avantgarde se pode gabar. É também lá que está o restaurante Digby, inspirado no glamour dos anos 30, requintado mas confortável, e onde a carne e a cozinha portuguesa são protagonistas.

Digby, do Torel Avantgarde - Porto Foto: Luís Ferraz

O menu de réveillon conta com oito momentos, sem contar com o café, as passas obrigatórias e as boas-vindas do chef. A experiência gastronómica tem início com bacalhau fumado e azeitona verde, seguindo-se salmonete e gambas com molho maltês. Depois de um Gin Mare com tomilho-limão, mas antes das sobremesas (para alguns a melhor parte), deixamo-nos deliciar com wellington de vitela (€220 por pessoa com harmonização vínica). Mais informações e reservas através de 222 449 615 ou info@digby.pt.

The Lumiares Hotel - Lisboa

Festejar o Natal e a passagem de ano no centro de Lisboa não preenche os desígnios de todos, é certamente para quem aprecia a movida e troca de culturas experienciados na capital portuguesa, rica em história e cenários dignos das redes sociais. No Lumiares Hotel e Spa, a noite de réveillon é recebida com um jantar a dois, no Lumi Rooftop Restaurante e Bar, e animação musical garantida pela DJ de soul e pop Tiggy (estada a partir de €550 com pequeno-almoço incluído para duas pessoas. Jantar com harmonização fica a €155 por pessoa).

The Lumiares Hotel - Bairro Alto, Lisboa Foto: @lumi_rooftop

O menu inclui as melhores iguarias do chef João Silva: polvo a baixa temperatura com batata-doce cremosa, espinafre e alho assado para entrada, salmonete com percebes e xerém de conquilhas para o prato de peixe e bochecha de porco preto alentejano com legumes assados e moscatel para o prato de carne. Bónus: o hotel é pet friendly para animais com menos de 15 quilos. Mais informações e reservas através de info@thelumiares.com.



Mama Shelter - Lisboa



O Mama Shelter é o local ideal para quem quer entrar em 2023 com o pé direito, mas a bailar. Na noite de 31 de dezembro há Disco Ball de Passagem de Ano com diversas atividades temáticas e uma seleção de menus especiais. Magret de pato lacado com waffle salgado, tártaro de caranguejo e camarão com guacamole e ovas de tobiko ou ainda camarão tigre com manteiga de lima e togarashi, carpaccio de batata-violeta e mini alface grelhada estão entre os pratos do momento, dependendo do menu escolhido (entre €70 a €130 por pessoa, harmonização incluída).

Mama Shelter - Lisboa Foto: Mama Shelter Lisboa

Mas não nos deixemos ficar no lugar, pois a pista de dança irá encher ao som do DJ Nômade e da DJ Rita Mendes, para não falar do fogo de artifício. No domingo, 1 de janeiro, há ainda buffet de brunch para todos os gostos, de kebab vegano a american ribs, passando pelos clássicos bagels de salmão. Mais informações e reservas através de ines.fialho@mamashelter.com ou aqui.



Rocco - Lisboa

Rocco - Lisboa Foto: @rocco.pt

NAU São Rafael Atlântico - Albufeira



Uma sugestão para quem vive no Algarve ou opta por rumar ao sul do país para as festas. O pacote de réveillon inclui alojamento na noite de 31 de dezembro, jantar de gala e, claro, animação. A noite tem início com um cocktail de boas-vindas, às 19h, seguido de um jantar memorável que será acompanhado por música ao vivo a cargo da Orquestra Humana. Para terminar em grande, há espetáculo de fogo de artifício no bar panorâmico do São Rafael Atlântico, onde espumante e passas não irão faltar. Há ainda bar aberto até às duas da manhã (desde €215 por pessoa). NAU São Rafael Atlântico - Albufeira Foto: NAU São Rafael Atlântico Existem três opções de menu: standard, com pratos de marisco, peixe e carne; vegan, com caril e risotto; e ainda o menu para crianças até aos seis anos. Mais informações e reservas através de 213 007 009 ou bookings@nauhotels.com.

É uma das casas com os sabores mais autênticos de Itália que podemos encontrar na capital portuguesa. A arquitetura, decoração e charme do Rocco contribuem para um, perfeito para celebrar. A gastronomia lá servida? Uma experiência ímpar e intimista.Háde passagem de ano disponíveis, dependendo se a ocasião se celebra no "ristorante" ou no "crudo" e gastrobar. No primeiro, esperam-se ostras do sado, trio de peixe galo, lavagante e vieira e ainda vitela ciprian com molho marsala e trufa, só para enumerar alguns momentos (€350 por pessoa). Já no bar, o menu inclui um prato principal, de peixe ou de carne, e inicia-se com um amuse bouche de mousse de camarão. Não menos delicioso e requintado, apenas mais amigo da carteira (€250 por pessoa). Mais informações e reservas através de https://www.rocco.pt/