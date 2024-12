13 vinhos e bebidas para beber e brindar à sorte

Taboadella Jaen 2021

Comecemos em grande. Pelo vinho e pelo formato, em Magnum, porque as refeições são longas, a pedir mais um copo. A casta Jaen, um dos tesouros pouco conhecidos do Dão, dá origem a vinhos macios em taninos e acidez, mas vigorosos em aromas − especialmente frutos negros e especiarias. É outra dimensão, e que encontra na Taboadella um dos grandes terroirs para se expressar. Também disponível nas versões de Alfrocheiro e Encruzado. Preço: 44 euros (150cl).

Taboadella Jaen 2021 Foto: DR

Costa Boal Homenagem Reserva Rosé

A partir da Santíssima Trindade das castas durienses – Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz – nasce um rosé especial, de cor salmão suave, muito elegante e de grande perfil gastronómico. Com a popularidade crescente dos rosés, este reserva é ideal para quem procura outra complexidade e estrutura, a pedir mais mesa do que piscina. E só está disponível em Magnum, o que causa outro impacto. Preço: 90 euros (150cl)

Costa Boal Homenagem Reserva Rosé Foto: DR

Quinta de Monforte Vinhão tinto 2023

Passamos diretamente para uma casta que levanta sobrancelhas − porque geralmente é entendida como demasiado "rústica". Aqui, pelo contrário, apresenta-se com grande elegância, fruto de um ano bom e de uma enologia mais atenta. Um vinho surpreendente, com taninos bem domados e acidez viva, deixando os aromas sobressairem. Para quem quiser investir um pouco mais, existe ainda uma versão Grande Reserva. Preço: 15,60 euros (ou €98, a Grande Reserva).

Quinta de Monforte Vinhão tinto 2023 Foto: DR

Casa Velha Grande Reserva Branco 2022

A Adega de Favaios tem feito um trabalho notável nos chamados vinhos tranquilos, sob a marca Casa Velha (que, como o 25 de Abril, celebra 50 anos). Este Grande Reserva de 22 é disso exemplo. Cheio de vida, é cremoso e envolvente, fruto de uma seleção criteriosa de uvas plantadas a 600-700 metros de altitude. Com um blend de Gouveio (50%), Viosinho (40%) Arinto (5%) e Rabigato (5%). Não digam a ninguém, mas a Adega também edita um Casa Velha Reserva Branco que é quase tão bom e mais barato. Falta-lhe, talvez, um bocadinho de complexidade, acidez ou gordura, mas de resto tem tudo. Preço: 16 euros (11, o Reserva).

Casa Velha Grande Reserva Branco 2022 Foto: DR

Herdade do Peso Parcelas 2020

E agora um salto a sul, e à Vidigueira, esse microcosmos alentejano bafejado pela corrente atlântica. Sim, os ares do mar chegam ao meio do Alentejo, empurrados pela orografia do terreno. Em consequência, temos noites mais frescas, ideias para a maturação das uvas. Aqui temos um lote selecionado com as melhores parcelas de Alicante Bouschet e Cabernet Sauvigon da Herdade do Peso, um vinho denso e opaco, com taninos marcantes e excelente acidez, ideal para quem aprecia vinhos intensos e estruturados. Daqueles que deixam lágrimas no copo a escorrer muito lentamente (e não é pelo teor alcoólico). Estagiou 12 meses em toneis de 3000 litros, e o resto do tempo em garrafa. Preço: 50 euros

Herdade do Peso Parcelas 2020 Foto: DR

Côrte Douro Branco 2023

Voltamos ao Douro, mas o vinho justifica-o: um branco vibrante, cheio de intensidade e frescura, e ao mesmo tempo delicado, (muito) ligeiramente floral. Tem um toque amanteigado, fruto de ter estagiado em barricas de carvalho austríaco, por isso vai bem com queijos, carnes brancas ou como aperitivo. Um 100% Viosinho, que não é de quinta porque a Côrte não tem uvas brancas, mas provêm de uma parcela a 700 metros, perto de Tabuaço. Da Quinta da Côrte – uma das mais especiais do Douro – vale a pena investir no Grande Reserva Tinto Douro 2019, um vinho de terroir, exuberante e complexo, este sim, ideal para refeições de assados de bacalhau ou carnes vermelhas. Preço: 23,40 euros (€58, a Grande Reserva).

Côrte Douro Branco 2023 Foto: DR

Quinta de São Salvador da Torre Loureiro Vinho Verde 2023

Porque há mais Minho para além do Alvarinho, viemos descobrir este Loureiro no vale onde se dá melhor, na margem direita do rio Lima e a apenas 10 km do mar. Um vinho de cor e notas cítricas, frescura viva e um toque de salinidade que o tempera na perfeição. Numa propriedade velha de 400 anos, agora totalmente recuperada, e que conta com a sabedoria de Anselmo Mendes. Tudo somado dá um grande vinho verde branco. Preço: 9,49 euros

Quinta de São Salvador da Torre Loureiro Vinho Verde 2023 Foto: DR

Champanhe Veuve Clicquot Yellow label

Vinho de celebração por excelência, nenhuma lista deste género estaria completa sem um bom champanhe. E a nossa escolha recai sobre a Veuve Clicquot. A marca, lançada pela "Ferreirinha francesa", há muito que é uma das grandes referências mundiais e tem por hábito lançar edições especiais nesta altura. A deste ano inclui um mini refrigerador portátil irresistível, perfeito para brindar ou oferecer. Preço: 74 euros.

Champanhe Veuve Clicquot Yellow label Foto: DR

João Pires Espumante

Feito a partir de Moscatel de Setúbal, o João Pires é um dos brancos mais famosos de Portugal. A José Maria da Fonseca decidiu agora alargar a gama com um ótimo espumante feito a partir da mesma casta, de bolha fina e crocante e muita frescura na boca. Ideal como aperitivo ou para celebrar as badaladas. E num bonito tom de amarelo, muito semelhante a um certo champagne, mas muito mais democrático. Preço: 8,49 euros

João Pires Espumante Foto: DR

Dalva Dry White Port 20 anos

Devíamos apostar muito mais neste grande vinho nacional e poucos de nós o fazem. O Vinho do Porto Branco Seco, por exemplo, menos doce, é o acompanhamento ideal para entradas e petiscos como queijos, salmão fumado e alguns enchidos de fumeiro (e se sobrar ainda é excelente no final da refeição). Este Dalva, com 20 anos, apresenta-se já com toda a complexidade da idade, mas com uma frescura e acidez reconfortantes. Preço: 43,95 euros

Dalva Dry White Port 20 anos Foto: DR

Sandeman Porto Vintage Quinta do Seixo 2022

Se preferir o clássico Vintage, a Sandeman tem no Quinta do Seixo 2022 um vinho de grande harmonia e complexidade. Magnífico, embora nestes casos de Portos Vintage a nossa recomendação seja sempre "quanto mais velho melhor". Preço: 69,95 euros

Sandeman Porto Vintage Quinta do Seixo 2022 Foto: DR

Glenmorangie The Infinita 18 Years Old

Para a Glenmorangie, 18 anos não é apenas a idade da maioridade, mas um número mágico à volta do qual giram muitos dos seus grandes Single Malt. Este The Infinita, envelhecido em ex-barris de Bourbon e Xerez, é suave e macio, e uma verdadeira viagem sensorial, com camadase notas de sabores que evoluem a cada gole, quase como se fosse um whisky diferente. E cada vez melhor. Preço: 130 euros.

Glenmorangie The Infinita 18 Years Old Foto: DR

Dalva Aguardente Vínica Velhíssima

Com uma maturação prolongada em velhos cascos de Vinho do Porto, ganhou uma cor âmbar escura, aromas e sabores complexos, a frutos secos, caramelo, baunilha ou torra. As vantagens de um envelhecimento tão longo não podem ser replicadas. Um produto raro, com muito poucas edições e que rivaliza com os melhores Cognacs do mundo. Mas 100% nacional. Preço: 85 euros.