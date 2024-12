Arashi. Uma viagem sensorial ao coração da fusão japonesa

Entre as ruas tranquilas de Carnide, encontra-se o Arashi Sushi Bar, um espaço íntimo onde cada prato é uma ode à inovação e à autenticidade japonesa. A decoração, com um charme discreto, convida-nos a relaxar, enquanto o aroma dos pratos frescos desperta os sentidos para uma experiência gastronómica memorável.

A noite começou com entradas que demonstram o cuidado do Arashi em reinventar clássicos. As Gyozas (4 unidades, €6,90), delicadamente seladas, eram uma explosão de sabor, com um recheio que evocava tradição e criatividade. Seguiu-se o Crunchy Black Tiger (4 unidades, €11,90) feito com camarão tigre em massa de tempura, cuja crocância contrastava de forma sublime com a maionese trufada — um equilíbrio perfeito entre textura e sabor. Ao mesmo tempo, desfrutámos de uma entrada fria, o Sunomono (€2,90) - laminas de pepino em molho oriental finalizado com sésamo, um clássico japonês com toques surpreendentes, que abriu verdadeiramente o apetite para o que estava por vir. Mas foi o Salmão Riki Tataki (€14,90) - sugestão do chef de mesa, com o peixe incrivelmente fresco, que se revelou como sendo uma supressa gastronómica e talvez o favorito da noite. Feito com salmão braseado, acompanhado por cogumelos shimeji e molho de queijo cremoso, finalizado com alho francês crocante. De dar destaque às limonadas que acompanharam a refeição e ao gengibre incrível que serviu quase como um limpa paladares.

Crunchy Black Tiger (4 unidades, €11,90) Foto: DR

Podíamos ter ficado a noite inteira apenas nas entradas, tendo em conta a diversidade de pratos presentes, mas seguimos para os pratos principais, em que cada peça parecia contar uma história. Começámos pelos Gunkan e a escolha foi o Sake Ebi (2 unidades, €6,90) um prato que apesar de termos lido a descrição - "salmão, camarão, queijo creme shallot confitada" - acabou por ser bastante surpreendente. Talvez seja este o moto do Arashi, esperar sempre pelo inesperado. Depois, explorámos os Makis com o Maki Sake (6 unidades, €8,90), um prato que vem composto por salmão, maionese spicy, tare e farofa panko crocante. Por fim, o Tártaro California (€14,90) trouxe elementos de fusão inesperados, desafiando o paladar com notas exóticas e criativas.

Salmão Riki Tataki (€14,90) Foto: DR

Para os que possam ficar intimidados com a extensa carta que o Arashi fornece, saibam que podem sempre optar pelo Menu Bentó, em que estão disponíveis três opções, uma boa forma de experimentar um pouco de tudo. O restaurante tem também o Menu Omasake, um passo acima do anterior, com mais opções, algumas mais premium.

Gunkan Foto: DR

No Arashi, o sushi deixa de ser apenas uma refeição para se tornar uma experiência. Um local obrigatório para quem procura descobrir a riqueza da fusão japonesa, num ambiente intimista onde cada detalhe é pensado para surpreender.

Onde? Tv. Pregoeiro 20B, Lisbon, Portugal 1600-588. Quando? Todos os dias das 12h às 15h30 e das 19h às 23h30. Reserva? 967669261.