Vinhos para festejar e decorar as festas

Dom Pérignon Vintage Plénitude 2 2006

A ideia da casa foi "sol e tempo". Desde logo o ano de 2006 que na zona de Champanhe foi marcado pelas elevadas temperaturas. Calor em julho, chuva em agosto e novamente o sol abrasador em setembro, o que tornou as uvas muito maduras na altura da vindima. Depois o tempo que a vinícola dedicou à elaboração deste vinho, isto é, cerca de 15 anos na escuridão da adega. O cuidado com a vinificação e com os produtos da casa tem sempre em conta Dom Pierre Pérignon que no século XVII declarou a sua intenção de "fazer o melhor vinho do mundo". 635€

Dom Pérignon Vintage Plénitude 2 2006 Foto: DR

Casa Velha Reserva Tinto 2022

A Adega de Favaios também se quis associar à celebração dos 50 anos da Revolução de Abril e lançou um vinho que foi para o mercado a primeira vez em 1974. Numa altura em que praticamente não existiam vinhos tranquilos com Denominação de Origem Controlada (DOC) na região do Douro, passado meio século, a adega elaborou este tinto com uvas de Touriga Nacional, Tinta Roriz e Touriga Franca, colhidas em vinhas plantadas nas zonas mais baixas das freguesias de Favaios e de Sanfins do Douro. 12€

Casa Velha Reserva Tinto 2022 Foto: DR

Quanta Terra Eclat 2019

Como fora daquela região de França não se pode usar a designação champanhe, por cá é espumante e este tem a particularidade, entre outras de ser um vinho do Douro mais precisamente do planalto de Alijó. Os amigos, enólogos, produtores, dinamizadores, empreendedores, entre outros cargos e adjetivos, Jorge Alves e Celso Pereira juntaram-se há anos sem perder de vista o lema que adotaram: "O caráter do vinho é determinado pelo terroir e a qualidade é determinada pelo Homem." Neste espumante 100% Pinot Noir, apesar de ser uma casta tinta, a cor é citrina. 50€

Quanta Terra Eclat 2019 Foto: DR

Enxarrama 2014

O enólogo António Maçanita dá sempre que falar nos seus inúmeros projetos em vários pontos do país e ilhas. Desta vez apresentou este tinto como: "O arquirrival do Pêra-Manca está de volta". Diz-se que tem vindo secretamente a preparar o regresso do mítico vinho Enxarrama, uma referência dos tempos passados. Na apresentação cita o Mestre Ferreira Lapa, antigo professor catedrático do Instituto Superior de Agronomia que, em 1867, teria afirmado que "de todos os vinhos de Évora, o Enxarrama é o mais apreciado e obtém o melhor preço em Lisboa". 480€

Enxarrama 2014 Foto: DR

Arinto dos Açores 2020 Garrafeira

A Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico (CVIP) – Picowines comemora 75 anos e, entre outras iniciativas, está o lançamento de um vinho especial representativo daquele território. Uma produção reduzida de 1746 garrafas, apenas com a casta Arinto dos Açores das vinhas centenárias da Criação Velha classificadas como Património Mundial pela UNESCO. A embalagem deste vinho foi inspirada nos tradicionais Verdelhos do Pico especialmente no vinho aperitivo da região, que também tinha um rótulo amarelo e vermelho com uma gargantilha. 52€

Arinto dos Açores 2020 Garrafeira Foto: DR

Terrenus Clos dos Muros Tinto 2021

Rui Reguinga foi dos primeiros produtores e enólogos a colocar no mapa vinícola a Serra de São Mamede, no Alto Alentejo. Comprou as primeiras vinhas velhas em 2004 e criou a marca Terrenus, cultivadas ao estilo francês "clos" (fechadas), delimitadas por muros de pedra. Este tinto provém de uma vinha com 120 anos e inclui as castas Grand Noir, Trincadeira, Aragonez, Alfrocheiro, Moreto, Castelão, Alicante Bouschet e Corropio. Rui Reguinga rege-se por um trabalho minucioso na vinha, mínima intervenção e o contacto profundo com a terra. 100€

Terrenus Clos dos Muros Tinto 2021 Foto: DR

Krug Rosé Edição 28

Desde 1843 que seis gerações da família têm mantido a tradição e o espírito inconformista do fundador Joseph Krug. A casa em Reims, França, inaugurou em 1976 uma série de rosés inspirados no seu próprio "blending", criando 28 edições, sendo esta proveniente da vindima de 2016. O vinho é composto com as variedades de Pinot Noir (58%), 25% de Chardonnay e 17% de Meunier, e estagiou sete anos nas caves da Krug. A vinícola garante que todos os champagnes ganham com a passagem do tempo. 525€

Krug Rosé Edição 28 Foto: DR

Porto Velhotes Tawny

Passados 90 anos sobre o lançamento, no rótulo continuam sentados à mesa a beber um cálice de vinho do Porto, um boticário, um advogado e um juiz. A marca decidiu festejar o momento com uma viagem desde os anos 30 através de um QR Code que transporta os fregueses para uma experiência de Realidade Aumentada. Há Beatles, Maradona e outros personagens que marcaram os 90 anos do percurso da marca hoje detida pela Sogevinus. Na Velhotes cabem sete referências além do Tawny: Ruby, White Lágrima, White, LBV, Special Reserve Tawny e 10 Anos Tawny. 6,49€