Receita: Couve chinesa, cebola e amendoim do chef David Casaca

Cultivada desde o século V na China, pensa-se que será um dos legumes mais antigos. Conhecida pela resistência ao frio e pela delicadeza das suas folhas, rapidamente se espalhou pelo norte da Europa. A riqueza da couve chinesa em nutrientes e vitaminas, as poucas calorias e o sabor suave, tornou-a frequente em sopas, pratos cozinhados a vapor e salteados.

Chef David Casaca, restaurante Art – Hotel Artsy Cascais

Para 4 pessoas

Tempo de preparação e confeção: 35 min

Ingredientes

1 couve chinesa

Para o puré de cebola e amendoim:

5 cebolas

60g de amendoim torrado

Para o crispy chili oil:

100g de chalota

30g de alho laminado

200g de óleo

30g de cebolete laminado

10g de chili flakes

1 colher de sopa de vinagre de arroz

2 colheres de sopa de molho de soja

2 cardamomos

1 pau de canela

1g de cominhos

40g de amendoim

Preparação

Couve chinesa: cortar a couve chinesa em "bifes" de cerca de dois dedos e meio de largura e grelhar dos dois lados temperando previamente com azeite e sal.

Puré´ de cebola: laminar a cebola fina e alourar em azeite até libertar quase toda a água. Nesta fase temperar de sal a gosto e cozinhar até a cebolada estar num tom caramelizado. Colocar a cebola no blender com o amendoim e triturar até obter um puré.

Crispy chili oil: laminar as chalotas finamente e fritar nos 200g de óleo. Depois de fritas retirar do óleo e colocar o cardamomo, o pau de canela e os cominhos e infusionar durante um minuto. Passar o óleo por um peneiro e deixar chegar aos 180 graus e, quando quente, despejar sobre os restantes ingredientes, exceto o vinagre e o molho de soja e voltar a juntar a chalota. Quando arrefecer temperar com o vinagre de arroz e o molho de soja

Finalização: colocar a couve grelhada no centro do prato, o puré´ de cebola por cima e regar tudo com o chili oil.