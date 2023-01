Jantares de norte a sul com o masterchef brasileiro Henrique Fogaça

Nos próximos meses, o famoso masterchef brasileiro Henrique Fogaça irá realizar cinco jantares a quatro mãos com chefs portugueses de renome, como Vítor Sobral e João Viegas, no âmbito do lançamento do seu livro O Mundo do Sal, em colaboração com o jornalista Rogério Rueschel e com 45 receitas inéditas do chef. Mais do que tendência, trata-se de uma experiência gastronómica memorável, para se ir de mente aberta e à descoberta, que no caso visa celebrar as cozinhas portuguesa e brasileira num grande evento de fusão de sabores.

O primeiro jantar acontece no fim de fevereiro, dia 23, no Hotel Montebelo Ílhavo Vista Alegre, em Aveiro, com o chef residente Rui Rodrigues. Viajamos até ao Porto para o segundo, a 25 de fevereiro, que será no The Lodge Hotel e que terá como "mãos convidadas" João Vieira. A programação continua em Cascais, a 1 de março, na Lota da Esquina, restaurante de Vítor Sobral, e em Évora, a 3, no reconhecido Hotel Convento do Espinheiro com o chef residente Jorge Peças. A última experiência acontece no Algarve com o chef João Viegas no restaurante Atlântico, do Vila Vita Parc Resort.

Haverá ainda tempo para sessão de autógrafos com Henrique Fogaça antecedida pelos jantares, cada um com quatro momentos e harmonização nacional, a par de um cocktail com canapés.

O livro O mundo do Sal descreve o papel deste básico mas imprescindível ingrediente na cultura, economia, política, crenças, religiões, saúde e gastronomias nos quatros cantos do globo ao longo de cinco mil anos. "O sal é o produto mais democrático que existe, porque é um dos poucos alimentos que entra na casa de todos, todos os dias, em todos os países, independentemente da raça e da classe social", lê-se no comunicado de imprensa.

Livro 'O Mundo do Sal', do chef Henrique Fogaça em colaboração com o jornalista Rogério Rueschel (Editora Essential Ideias). Foto: D.R

Existem ainda propostas especiais de alojamento para quem optar por passar a noite nos hotéis anfitriões, através do código SAL. Cada bilhete (adquirido aqui ou aqui) inclui a oferta da obra autografada pelo masterchef nas sessões de autógrafos. Henrique Fogaça ficou conhecido nacionalmente como jurado do Masterchef Brasil, a partir de 2014, tendo posteriormente vencido o programa solo 200 Graus, em 2016.