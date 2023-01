Do mar para a cidade. Restaurante Gigi no JNcQUOI Avenida

De 11 e 15 de janeiro, um dos mais icónicos restaurantes de praia do Algarve, o Gigi, vai estar presente no JNcQUOI Avenida com um menu especial, ainda por cima quando o restaurante que está neste momento encerrado para a habitual pausa sazonal. Esta colaboração gastronómica já é habitual nos restaurantes do Grupo Amorim Luxury, que regularmente recebem semanas temáticas com vários resturantes nacionais e internacionais.

Num regresso aos pratos de mar, o ceviche de atum (€29), o xerém de berbigão (€24) e a tomatada de ovos com camarão (€23) e as gambas Malaguenha (€24) são as opções sugeridas pelo chef para entradas. Como pratos principais, estarão disponíveis a massada do mar (€36), o carabineiro com morrones (€78), o cherne com molho siciliano (€48) e o lingueirão à Provençal (€27).

Bernardo Reino, mais conhecido por Gigi.

Bernardo Reino, mais conhecido por Gigi, é quem dá o nome a este restaurante na praia da Quinta do Lago, no Algarve. Com especialidades de peixe e marisco fresco, complementadas pelas vistas idílicas do Parque Nacional da Ria Formosa, este é um dos restaurantes mais conhecidos da região. O menu está disponível para almoço e jantar e as reservas são recomendadas através do telefone 219 369 900 ou e-mail (bookatable@jncquoiavenida.com).