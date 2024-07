É tempo de celebrar o tomate-rei

Os espanhóis, numa clara demonstração de falta de juízo, usam-nos como armas de arremesso. Nós, portugueses, fazemos a única coisa certa a fazer: comemo-los. Razão mais que suficiente para, durante o mês de agosto, irmos todos à Festa do Tomate Coração de Boi do Douro, celebrar aquele que é, provavelmente, o rei dos tomates.

Durante todo o mês de agosto, os melhores restaurantes da região do Douro destacam o tomate coração de boi nos seus menus. Um deles é a Cantina de Ventozelo, o restaurante do hotel e quinta com o mesmo nome. Aqui, tanto ao almoço como ao jantar, será possível provar os seguintes pratos, todos com tomate coração de boi, portanto, não vale a pena repetirmo-nos: tomate, flor de sal e azeite de Ventozelo; tiborna de tomate e queijo Terrincho; salada de tomate com sardinha fumada e tarte de requeijão com doce de tomate.

O que vale a pena fazer é ficar com atenção à conta de Instagram do Tomate Coração de Boi do Douro, onde poderá acompanhar todas as novidades e preparar o seu roteiro gastronómico tomatado. É que, convenhamos, se há coisa que joga bem com o calor do verão, é um bom tomate, doce e sumarento.

Nada diz verão como um prato com este aspeto Foto: DR

Como sempre, o ponto alto das festividades será o Concurso do Tomate Coração de Boi, onde todas as quintas de região leverão os seus tomates para serem avaliados e que este ano terá lugar na Casa de Mateus, no dia 23 de agosto, a partir das 18h.

Para além dos menus especiais, esta iniciativa inclui sempre atividades extra, como provas temáticas ou mostras ao vivo de técnicas e de produtos, vindima, caça ou a apanha da azeitona, entre outras.