Frevo, o restaurante escondido por trás de um quadro

Serão os proprietários de Frevo fãs de As Crónicas de Nárnia? Ninguém sabe, mas a verdade é que a entrada para o restaurante parece saída de um conto de fadas. Por trás de um quadro numa galeria de arte em Greenwich Village, Nova Iorque, encontra-se oculto o restaurante de cozinha contemporânea, dirigido pelo chef brasileiro Franco Sampogna em conjunto com o sócio Bernardo Silva.

O menu, recheado do melhor que a gastronomia tem para oferecer, conta com seis pratos, dando sempre preferência a "ingredientes de qualidade com ênfase na simplicidade e na sazonalidade", explicou Sampogna à revista Condé Nast Traveler espanhola.

Prato com chocolate, coentros e vinho do Porto. Foto: @frevonyc

A sustentabilidade e a preocupação com o ambiente é umas das prioridades do chef, que se esforça por diminuir o desperdício alimentar e comprar a produtores locais. "Desde o sal Amagansett Sea Salt e do peixe selvagem do este de Long Island até aos legumes frescos da Norwich Meadows Farms em Norwich, todos os nossos parceiros têm um compromisso com a sustentabilidade e as práticas orgânicas que se alinham com a nossa filosofia", referiu Sampogna à revista.

Interior do restaurante Frevo, em Greenwich Village. Foto: @frevonyc

Além da entrada peculiar, Frevo tem ainda outra característica de destaque – quase todos os lugares sentados ficam num bar com vista para a cozinha aberta, embora, se preferir, também possa sentar-se numa das duas mesas disponíveis.

Caranguejo norueguês com caril e ouriço-do-mar com cogumelos maitake e funcho são apenas algumas das especialidades disponíveis no menu, acompanhadas por um conjunto de vinhos selecionados pelo sommelier Quentin Vauleon.

Depois da refeição, pode ainda apreciar os quadros da galeria, cujas exposições estão em constante mudança.