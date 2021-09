Penha Longa Resort organiza dia aberto para amantes de golfe

O evento, que acontece em formato de dia aberto, está previsto entre as 10h e as 17h no Clube de Golfe do hotel, situado no Parque Natural Sintra-Cascais, e contará com profissionais credenciados na área do golfe.

Promovido pela Marriott International, o Family Golf Festival tem como objetivo dar aos participantes a oportunidade incrível de descobrirem o melhor que a modalidade tem para oferecer, independentemente da experiência que tenham a jogar golfe.

Circuito de golfe no Penha Longa Resort. Foto: Penha Longa Resort

O dia aberto conta com diversas atividades gratuitas baseadas nas três áreas de prática existente: driving range, chipping e putting green, não sendo necessária inscrição prévia nem havendo restrições de idade para se participar nos jogos.

Construído na época dos reis e rainhas, no século XIV, o Penha Longa Resort é considerado um dos vinte melhores hotéis de golfe na Europa Continental, aproveitando na sua plenitude a paisagem que a Serra de Sintra proporciona aos dois campos, desenhados pelo arquiteto de renome Robert Trent Jones Jr.

Distribuídos pelas colinas de Sintra, os terrenos do campo de golfe perfazem um total de 27 buracos (18 e 9 respetivamente) e incluem três circuitos de golfe preparados para oferecer experiências distintas aos jogadores. Além disso, o Penha Longa oferece ainda aulas desta modalidade, tanto para crianças e iniciados como para os mais experientes, todas ensinadas por profissionais credenciados.

Para mais informações contactar reservas.golf@penhalonga.com ou 351 219 249 031.