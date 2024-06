Praia na Comporta reabe com novidades

Este ano, a proposta "from beach to party" convida os visitantes a aproveitar a transição suave do dia para a noite, começando com um aperitivo ao pôr do sol, seguido de um jantar descontraído e uma festa que se estende até às 02h. Foto: DR

No que toca à experiência gastronómica, o Praia na Comporta reflete a proximidade ao oceano, com um menu que combina frescura e sofisticação. Foto: DR

Um olhar às sobremesas. Foto: DR

O Praia na Comporta, com o, reabre as portas após o verão memorável de 2023. Este ano, a propostaconvida os visitantes a aproveitar a transição suave do dia para a noite, começando com um aperitivo ao pôr do sol, seguido de um jantar descontraído e. Sempre com a beleza natural da Comporta em pano de fundo.Starck, responsável pelo conceito artístico e arquitetónico,. "Com o Praia na Comporta, brincamos com a perceção, transformando a praia em montanha e a areia em neve. Mais do que um local, criamos uma experiência que valoriza o diálogo, o amor e a alegria de estarmos juntos," explica o designer em comunicado. O chalet oferece, captando a essência poética do ambiente natural da Comporta.No que toca à, o Praia na Comporta reflete a proximidade ao oceano, comPratos como burrata com salada niçoise, tacos de atum ou vegetarianos, picanha e linguine com trufa são algumas das opções pensadas para serem partilhadas. Para acompanhar,oferece opções exclusivas, como o Manjerico do Pego e o Comporta Mule enquanto a seleção de vinhos inclui champagnes Perrier Jouet e uma variedade de rótulos de prestigiados produtores nacionais, como Malhadinha, Vallado e Niepoort, garantindo uma harmonização perfeita com cada prato.