Spa Cruise da Dior prepara-se para zarpar nas águas do Sena

Aspeto exterior do cruzeiro de luxo. Foto: Dior

Inclui um deck com piscina, onde acontecem parte dos tratamentos. Foto: Dior

Uma das salas de tratamento individual. Foto: Dior

vai navegar no, em Paris, uma vez mais, oferecendo uma série depara absoluto bem-estar mental, emocional e físico. É já, data a coincidir com o início da semana da alta costura em Paris, que o iate da marca Dior, intitulado, ficaráaté 14 de julho.A experiência é uma extensão do. Foi lançado, pela primeira vez, em junho de 2022 e foi rapidamente seguido por outra viagem em julho do mesmo ano. O cruzeiro foi originalmente lançado em homenagem ao desfile da Dior durante a Semana da Alta Costura edo século XIX no rio Sena.A bordo, a maison francesa oferecerádiferentes: oe o. Ambas as opções têm a duração de. A primeira opção inclui uma hora dee uma hora deno convés do barco. O spa inclui, abrangendo temas comoO cruzeiro de bem-estar, por sua vez, inclui uma atividade de uma hora, que pode incluir, seguida de uma hora de descanso. Ambas as modalidades podem ser combinadas para uma experiência de quatro horas.O iate possui, ume o já mencionado, que inclui uma. O andar superior, que mede 1.290 pés quadrados, oferecenotáveis de Paris, incluindo o Musée d'Orsay e o Grand Palais, entre outros.As reservas já estão disponíveis na loja virtual da Dior.