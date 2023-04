Changi. O melhor aeroporto de Singapura ou um parque de diversões?

Em Singapura, no sudeste asiático, famílias e grupos de amigos vagueiam pelos terminais do aeroporto Changi como quem passeia por um bonito jardim, sem pressa. E porque a teriam? Ninguém vai viajar. É que este aeroporto, considerado o melhor do mundo segundo a empresa de consultoria Skytrax, do Reino Unido, tem muito mais no seu interior do que apenas lojas de luxo, lounges e restaurantes. No final de 2030 vai ter, inclusive, um quinto terminal, de acordo com a BBC, como se não houvesse espaço suficiente para albergar todos os seus visitantes.

O aeroporto Changi foi considerado um dos melhores do mundo. Foto: @changiairport

Bastante popular nas redes sociais, o vórtice de chuva é uma das suas principais atrações, situada no coração do centro comercial Jewel, ligado ao terminal 1. Trata-se da mais alta cascata interior do mundo, com uma altura de cerca de sete andares, e que à noite é iluminada por um espetáculo de luzes. A melhor forma de apreciar a sua beleza é, sem dúvida, através da ponte de vidro Canopy, cuja altura chega aos 23 metros.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jewel Changi Airport (@jewelchangiairport)

Ainda dentro do Jewel encontramos diversas zonas verdes temáticas – há uma floresta tropical climatizada e um jardim com animais feitos de flores - dois labirintos, sala de experiências virtuais, redes suspensas (uma para crianças e outra para passear a 25 metros do chão) e ainda uma escultura com escorregas.

A reda suspensa encontra-se a mais de vinte metro do nível do chão. Foto: @changiairport

A viagem continua fora do centro comercial, nos restantes terminais. Junto ao quatro, por exemplo, há uma exposição com esculturas de dinossauros, e no três está um centro de jogos para adultos e crianças, com karts e atividades típicas das feiras populares, de momento. Aqui também não faltam áreas de estudo, jardins temáticos - dedicados a catos, girassois ou borboletas – e exposições de arte.

Passeios pelas esculturas de dinossauros estão entre as atrações de Changi. Foto: Aeroporto Changi

Um verdadeiro parque de diversões, destacam-se o estabelecimento de escalada, o escorrega tubular de 12 metros, o Chandelier, uma instalação de rede interativa, um centro de jogos arcade, cinema, spa, alojamento e piscina exterior. A cereja no topo do bolo? Changi tornou-se tão popular nos últimos anos que há quem opte por organizar ali o seu casamento.