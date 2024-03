Santarém é o palco dos sabores do Tejo a Copo 2024

No coração do Ribatejo, a cidade de Santarém desperta para mais uma celebração vínicola. Entre os imponentes claustros do Convento de São Francisco, erguer-se-á a emblemática mostra de vinhos da região, o "Tejo a Copo". Com a edição de 2024, este evento promete envolver os sentidos dos apreciadores de vinho, oferecendo uma experiência enriquecida pela exclusividade e qualidade que caracterizam os vinhos do Tejo.O Tejo a Copo é um evento anual,, desde 2019, com o objetivo de promover e divulgar os vinhos da região. Este ano, Santarém assume-se como uma das quatro cidades da Rede Cidade Europeia do Vinho, juntando-se assim a um seleto grupo que inclui Almeirim, Alpiarça e Cartaxo.Uma das novidades mais aguardadas nesta edição é a abertura do evento em. Esta é uma oportunidade ímpar para conhecer de perto os segredos e as particularidades dos vinhos do Tejo, numa atmosfera reservada e propícia ao networking entre produtores, restauradores, e membros da imprensa especializada., as portas do convento abrem-se ao público geral, convidando todos os interessados a descobrir e a degustar os vinhos selecionados dosA entrada é livre, mas para usufruir das degustações, é necessário adquirir o copo oficial do evento, disponível pelo valor simbólico de. Este gesto não só permite aos visitantes apreciar os 'néctares' da região, como também é um apoio direto aos produtores locais.O programa do Tejo a Copo 2024 reserva ainda três provas comentadas, orientadas pelo reconhecido. Este ano espera-se a presença de um convidado especial, cuja identidade ainda é mantida em segredo.Para além da oferta vínica, aassume um papel de destaque no certame. Os restaurantes convidados, Pátio da Graça e Tascá, ambos oriundos de Santarém, prometem deliciar os visitantes com uma sO Tejo a Copo 2024 promete ser um evento inesquecível, reunindo o melhor dos vinhos do Tejo, gastronomia local e entretenimento num cenário histórico e encantador.