Um jantar na Cave de Vinhos do Vila Vita Parc

Chef Isa Pires Foto: DR

Enóloga Anna Jørgensen Foto: DR

A enóloga Anna Jørgensen trará os vinhos Cortes de Cima à emblemática Cave de Vinhos do Vila Vita Parc para uma noite especial de celebração do poder feminino, no dia 8 de março. Em parceria com a chef Isa Pires, do Vila Vita Parc, será servidoCom, o evento acontecerá na, a 8 metros de profundidade, onde os visitantes serão envolvidos pelo ambiente proporcionado pelos imponentes tijolos de barro, alguns com mais de 150 anos, vindos de ruínas do Egipto, Áustria e Grécia, quePires e Jørgensen serão as protagonistas desta noite especial, apresentando uma experiência gastronómica única e singular,cuidadosamente elaborados pela chef e harmonizados com os vinhos Cortes de Cima, inspirados na essência feminina. O menu exclusivocom pata negra grande escolha 36 meses e tartelete de caranguejo, seguido por uma, abacate fumado e manteiga com flor de sal, e umacomo amêijoas à bulhão pato, bolinhos de bacalhau com lima e peixinhos da horta com dip de tomate seco.Nos, os comensais poderão desfrutar de vieira, couve-flor assada e baunilha, seguido por peito de pintada, cogumelos, espargos, favas de primavera e molho de trufa. Para a, será servida uma rosa de laranja, harmonizada com os vinhos selecionados para cada prato.O jantar terá. Devido ao número limitado de lugares, é recomendável fazer reserva antecipada através do e-mail fb@vilavitaparc.com ou do site oficial do Vila Vita Parc.