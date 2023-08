Lamborghini do filme "O Lobo de Wall Street" vai a leilão

Nunca o icónico Lamborghini de Leonardo DiCaprio no filme O Lobo de Wall Street (2013), de Martin Scorsese, esteve tão perto de fazer parte do inventário dos colecionadores de automóveis vintage. A máquina em questão, segundo a casa de leilões RM Sotheby's, é um Lamborghini Countach 25th Anniversary Edition de 1989 e será leiloado no final do ano, em Nova Iorque.

Lamborghini Countach 25th Anniversary Edition de 1989. Foto: @rmsothebys

Trata-se de uma edição especial criada para celebrar o 25º aniversário da fabricante italiana, e é a "iteração mais avançada do modelo Countach" - com certas especificidades que as versões anteriores não teriam - quando foi lançada nos anos 80. De acordo com a Forbes norte-americana, a versão final recebeu melhorias desenvolvidas por Horacio Pagani, criador da Pagani Automobili. Além disso, "apenas uma dúzia de exemplares foi entregue nos Estados Unidos em Bianco Polo sobre Bianco", ou seja, pintura branca com interior branco", avança a casa de leilões.

Este foi o modelo escolhido para ser o carro da personagem de Leonardo DiCaprio no filme 'O Lobo de Wall Street' (2013). Foto: @rmsothebys

Foram entregues apenas uma dúzia de exemplares, nos Estados Unidos, em Bianco Polo sobre Bianco. Foto: @rmsothebys

Curiosamente, foram usados dois carros deste modelo n'O Lobo de Wall Street, e por boas razões. A certa altura, a personagem de Leonardo DiCaprio, Jordan Belfort, um corretor da bolsa de valores de Nova Iorque, tem um acidente e destrói um dos automóveis usados no filme, que se "mantém nas mesmas condições destruídas até hoje" de acordo com a Sotheby’s, citada pela mesma publicação.

O automóvel irá a leilão a 87 de dezembro na sede da Sotheby's. Foto: @rmsothebys

Naturalmente, é o modelo intacto que irá a leilão a 8 de dezembro, como parte da Semana de Luxo da casa. Com um motor V12 atmosférico de 5,2 litros, 449 cavalos e velocidade máxima de

295 km/h, vai dos 0 aos 100km/h em 4,7 segundos. Está avaliado entre 1,5 e dois milhões de dólares.