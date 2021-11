Gunter III, que por sua vez

Umchamado"está a vender" uma mansão em Miami, EUA, que foi propriedade de Madonna, avançou a. A noticia pode parecer insólita, mas esta propriedade à beira-mar foi de facto posta à venda recentemente, pelo valor de 31,75 milhões de dólares. Em 2000,vendeu a mansão ao fundo Gunther, por $7,5 milhões de dólares, um valor notoriamente inferior.A herança desta cão recua até ao seu antecessor,herdou milhões de dólares da sua dona,, umaque morreu em 1992, informou a Associated Press. A criação desta família de pastores alemães tem sido mantida por tratadores que ficaram com a responsabilidade de manter a sua linhagem, através deste improvável e incomum fundo. Hoje, o fundo do Gunther VI vale quase 500 milhões de dólares, disse a AP.e tem. A propriedade é uma das seis casas à beira-mar da zona e fica a minutos de Miami Beach. "Ele vive naquele que era o antigo quarto principal de Madonna", disse à AP Ruthie Assouline, a agente imobiliária que gere a venda da propriedade juntamente com o seu marido, Ethan Assouline, citada pela Business Insider., uma das responsáveis por Gunther, disse à AP que faz parte de uma administração que supervisiona o fundo. A direção toma decisões sobre quando comprar e vender bens como imóveis. Surreal, mas verídico.