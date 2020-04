Leonardo DiCaprio e Roberto De Niro: a iniciativa original na luta contra a Covid-19

A campanha foi lançada nas redes sociais na última quarta, 15 de abril. Os atores Leonardo DiCaprio e Robert De Niro juntaram-se para oferecer um pequeno papel no seu próximo filme, realizador por Martin Scorsese, encorajando os fãs a contribuírem para a luta contra o novo coronavírus.



A campanha #AllInChallenge é, aliás, a mais recente iniciativa entre as celebridades e tem como objetivo promover doações às populações desfavorecidas durante este período de isolamento. Várias personalidades das artes ao desporto estão, assim, a doar ou a leiloar uma "experiência única para os fãs" e desafiam outras pessoas a fazer o mesmo. Contudo, em comparação como outras estrelas, os dois atores foram mais longe.

"Se já se perguntou como é trabalhar com o grande Martin Scorsese, Robert de Niro e comigo, esta é sua chance", diz Leonardo DiCaprio no vídeo postado na sua conta no Instagram. O ator explica então que ele e Robert de Niro estão a oferecer uma participação no filme Killers of the Flower Moon, cuja rodagem arrancará no próximo ano.





O filme vai ser dirigido por Martin Scorsese, e conta uma história real sobre os assassinatos de indígenas, em Oklahoma, no ano de 1920.

O vencedor será anunciado aleatoriamente, e para além da pequena participação, vai ter a oportunidade de almoçar com os atores, e comparecer na antestreia do filme, divulgou ainda Leonardo DiCaprio no seu Instagram

Para além dos dois atores, outras celebridades já participaram na iniciativa. Como por exemplo, Justin Bieber, que vai brindar uma fã com um concerto privado, ou o ex-jogador de basquetebol, Magic Johnson, que vai dar a oportunidade a alguém de ver com ele um jogo dos Los Angeles Lakers. E ainda a apresentadora Ellen DeGeneres, desafiada por DiCaprio a participar na campanha, que prometeu escolher alguém para coapresentar o seu talk show.

Por sua vez, Matthew McConaughey, também desafiado por Leonardo DiCaprio, propôs que o escolhido se juntasse a ele no seu camarote, para juntos assistirem a um jogo de futebol americano, no Texas.