Este retiro nas Maldivas é um autêntico paraíso na terra

Recentemente eleito pelos World Travel Awards como o "leading resort" no Oceano Índico, o Vakkaru Maldives, em Baa Atoll, apresenta-se como um verdadeiro paraíso na terra. Ou na praia, neste caso. Além da localização de sonho – meia hora de avião a partir do Aeroporto Internacional de Velana - o hotel apresenta ainda uma mão cheia de atividades para desfrutar em família, sozinho ou na companhia da cara metade. São 113 villas construídas sobre a água, elegantemente concebidas para respeitar a Natureza envolvente.

Para os entusiastas de desporto e fitness, Vakkaru dispõe de campos de badminton e de padel ao ar livre, bem como um ginásio aberto durante 24 horas. As almas mais corajosas poderão aventurar-se pelas águas cristalinas do Oceano Índico, através de diversos desportos aquáticos. Parasailing, andar de caiaque, de paddle, fazer mergulho em apneia e até ver os recifes de corais. O difícil será sair da água. Isto para não falar dos passeios de barco para ver os golfinhos. Os fãs de ioga, meditação ou pilates poderão praticar as suas rotinas diárias no novo pavilhão de ioga do resort, na praia de Vakku, onde também podem ter aulas de ioga.

Não gosta de exercício físico e apenas quer relaxar? Não há problema. O Merana Spa, construído sobre a água, tem diversas experiências à disposição – massagens, tratamentos faciais, capilares e de unhas e ainda terapias Ayurvedic, ideais para desintoxicar e purificar a mente e o corpo.

Nos últimos meses, foram adicionadas novas iguarias ao menu do Lagoon Bar. Há sushi, sashimi, frutos do mar acabados de apanhar e vegetais orgânicos, diretamente da chapa para o prato, e cozinhados à sua frente. Outra aventura gastronómica imperdível encontra-se na Quinta Biológica do resort, onde se podem juntar até dez pessoas. Lá, os hóspedes poderão apanhar as suas próprias ervas e vegetais para as saladas, como parte do novo conceito farm-to-table.