O comboio de Harry Potter está de volta. Eis as paisagens mais deslumbrantes

The Jacobite, o icónico comboio da saga Harry Potter, volta ao serviço pela primeira vez este ano a 4 de abril. A viagem de ida e volta cobre cerca de 135 km de território em seis horas, entre as cidades de Fort William, a maior das Highlands escocesas, e Mallaig. Pelo caminho, os passageiros terão a oportunidade de se deslumbrar com a vista da montanha mais alta da Grã-Bretanha, Ben Nevis, bem como do lago Morar e do lago Nevis, o mais profundo da Europa.

Comboio The Jacobite Foto: David e Ben Collier

Contudo, a estrela principal é, como não poderia deixar de ser, o viaduto Glenfinnan e os seus 21 arcos, que o primeiro filme de Harry Potter popularizou. Se as condições meteorológicas o permitirem, o comboio para a meio para os passageiros poderem tirar fotografias.

Comboio The Jacobite Foto: David & Ben Collier

Rupert Grint e Daniel Radcliffe em 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' Foto: D.R

Após passar o famoso viaduto e de admirar o lago Shiel chegará à estação de Glenfinnan, onde poderá fazer uma pausa para comer e esticar as pernas. Quem sabe, até visitar o Museu Ferroviário de West Highland, situado no mesmo edifício. Uma vez recomeçada a viagem, passamos pelas aldeias de Lochailort, Arisaig e Morar, e pelas praias onde foram filmadas algumas cenas do filme Highlander (1986). Última paragem: Mallaig, na costa ocidental escocesa.

The Jacobite estará em serviço diário de 4 de abril até 28 de outubro. As viagens noturnas são de 2 de maio até 30 de setembro. O bilhete de ida e volta de adulto pode ser adquirido a partir dos €62 e o de criança a partir de €36.