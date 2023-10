Mais turistas a caminho de Lisboa no outono

Se pensou que com o fim do verão Lisboa ia ter menos turistas, desengane-se. O DiscoverCars, um site de aluguer de automóveis, fez, pela segunda vez, um estudo para perceber que cidades os turistas iam preferir para as suas escapadelas de outono e descobriu que Lisboa é a segunda cidade que os estrangeiros mais desejam visitar, ultrapassada apenas por Barcelona. No ano passado, Budapeste estava em primeiro lugar, este ano, caiu para quarto, com Barcelona e Lisboa a avançarem para o topo da lista.

Assim, de acordo com este estudo, o top cinco do ranking das 15 cidades europeias que vão receber mais turistas este outono fica completo com Berlim no terceiro lugar, Budapeste em quatro e Gdansk em quinto. O que compara com Budapeste em primeiro, Barcelona em segundo, Lisboa em terceiro, Berlim em quarto e Copenhaga em quinto, no ano passado. Para chegar a estas conclusões, a DiscoverCars analisou 15 cidades europeias: Barcelona, Lisboa, Berlim, Budapeste, Gdansk, Amesterdão, Copenhaga, Bilbau, Bordéus, Bruxelas, Pula, Florença, Edimburgo, Dubrovnik e Lugano – aqui ordenadas de acordo com o ranking.

O estudo baseou-se em diversos parâmetros, nomeadamente a distância a que cada cidade fica do aeroporto mais próximo; o custo médio de um voo a partir de Londres (Heathrow); o custo médio de uma estadia de uma semana num hotel; o custo médio de um aluguer de um carro para uma semana; a quantidade de hotéis económicos; a quantidade de restaurantes acessíveis; precipitação e temperatura médias, mais o número de horas de luz para os meses de outono.

Com base nestes parâmetros, Lisboa recebeu uma pontuação de 94 pontos em 120 (Barcelona recebeu 98). De acordo com a análise da DiscoverCars, Lisboa tem a temperatura média mais elevada de todas as cidades examinadas (18ºC), com apenas 67 milímetros de precipitação e 11,3 horas de luz. A cidade conta com 1073 restaurantes económicos e com 455 hotéis econonómicos. Para chegar ao custo médio para uma estadia de uma semana, a DiscoverCars não foi buscar os preços destes 455 hotéis, mas sim dos 15 hotéis mais recomendados, o que explica que o valor da estadia média seja 1346,56 euros – ainda assim, cerca de 210 euros mais caro do que em Barcelona. Já uma viagem de Heathrow para o aeroporto Humberto Delgado custa, em média, 173,27 euros, enquanto o aluguer de veículos está disponível por 186,14 euros.

Na prática, de acordo com este estudo, Lisboa é mais cara que Barcelona em todos os parâmetros e tem menos 720 hotéis económicos e menos 74 restaurantes com refeições a preços acessíveis.

Por outro lado, se é verdade que em Berlim, Budapeste e Gdansk faz mais frio e há menos hotéis económicos (com excepção de Berlim, onde há mais, num total de 1422) e menos restaurantes baratos, também é verdade que uma estadia de uma semana custa muito menos dinheiro do que em Lisboa, chegando a custar menos de metade em Budapeste e em Gdansk, e menos 388 euros em Berlim. Se está farto de turistas, fuja para qualquer uma das três que vai ficar bem servido.