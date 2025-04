ATÓLL: o novo espaço de lazer que vai substituir o CascaisVilla

Há muito que se fala da requalificação do centro comercial CascaisVilla — e parece que chegou finalmente o momento da mudança. O edíficio, conhecido pelos locais como Titanic devido ao formato evocativa de um navio, já está a ser demolido. Inaugurado em 2001 e situado à entrada da vila, de quem vem pela Marginal, foi alvo de críticas desde a sua construção, tanto pelo impacto visual que teve naquela paisagem tão pitoresca, como pela localização em zona de leito de cheia da Ribeira das Vinhas.

O novo projeto chama-se ATÒLL e pretende transformar a zona costeira da cidade. Resulta de uma colaboração entre a promotora PRIME, a Câmara Municipal de Cascais e o atelier de arquitetura Foster + Partners, do célebre arquiteto britânico Lord Norman Foster, contando com o apoio do estúdio português Fragmentos.

A localização apresenta várias vantagens: o edíficio ocupa uma área estratégica junto à Avenida Marginal, num ponto onde a requalificação do espaço público tem sido uma prioridade. O projeto combina elementos naturais, como jardins botânicos e terraços expostos à luz solar, com uma arquitetura marcada por formas orgânicas e o uso de materiais de cores quentes. A intenção é clara: reduzir o impacto ambiental e incentivar uma relação mais direta com o espaço envolvente. O plano inclui a plantação de árvores, a reorganização da circulação automóvel e a valorização da tradicional calçada portuguesa.

Render ATÓLL Foto: DR

O desenvolvimento do projeto foi pensado com foco na durabilidade e na ligação com o lugar. "Este é um momento especial para nós e para os nossos parceiros, ao contribuirmos para o legado significativo de Cascais com um projeto pensado para resistir ao tempo", afirmaram em comunicado Filippo Buffa e Federico Rosales, diretores e cofundadores da PRIME. O bem-estar, quer físico, quer ambiental, dizem, surge como linha orientadora, integrado desde o desenho inicial da arquitetura. Neste sentido, a parceria com a consultora internacional LAMARCA WELL procura assegurar práticas alinhadas com os princípios do design consciente e da sustentabilidade.

A Câmara Municipal de Cascais considera o projeto um reflexo do caminho que a cidade quer seguir, promovendo intervenções que valorizem o território sem negligenciar as questões ambientais e patrimoniais. "A visão arquitetónica de Lord Norman Foster e a dedicação de toda a equipa vão transformar a nossa região num destino verdadeiramente único. Situado no centro histórico de Cascais, este projeto irá enaltecer a beleza e o prestígio da cidade, reforçando também o nosso compromisso de longa data com a sustentabilidade ambiental", referiu em comunicado o Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras.