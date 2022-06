Marca portuguesa genderless Mustique abre loja em Santos

Nova loja Mustique. Foto: Francisco Hartley

A Mustique nasceu em 2018 às mãos de Vera Caldeira e Pedro Ferraz, para ser uma marca sem género, descontraída, com foco em camisas, depois de terem viajado pela Ásia em busca de inspiração. Quatro anos volvidos, e dois anos depois de abrirem uma primeira loja no 90 da Rua Poiais de São Bento, em Lisboa, a dupla inauguraagora a suasegunda loja, na rua de Santos-o-Velho, também na capital. O projeto é assinado pelos arquitetosMariana PeraltaMiguel Ortigão, doatelierStudio Alba, que imaginaram para aMustiqueumespaço minimalista, em cimento, com linhas cruas e depuradas. Nova loja Mustique. Foto: Francisco Hartley"A loja tem 80 m2, um pé direito muito alto, paredes brancas e piso de cimento. Ostijolossão oprincipal material utilizado na loja- foram pintados de branco e usados para construir quatromódulos sobre rodas que podem ser usados para expor objetos e dispostos em diferentesposições dentro da loja", avança Vera Caldeira."As peças centrais da loja sãoduas grandes estruturas em metal, suspensas, com uma formafluída, quase orgânica. Também criámos umespaço de trabalho abertopara a equipaMustique- queremos que os nossos clientes tenham contato direto com as pessoas trabalham nosbastidores marca", acrescenta Pedro Ferraz. Nova loja Mustique. Foto: Francisco HartleyA abertura de uma nova loja em Lisboa faz parte doprojeto de expansão da marca, quetambém está a procurar diversificar as suas coleções comnovos produtose colaborações comtalentos emergentes ligados à Moda e às artes. "No primeiro ano lançámos só camisas et-shirtsmasinteressou-nos alargar a produção. Este inverno desenvolvemos as primeiras calçase agora com a coleção de verão temostops, calções e calções de banho", afirma a empresária e criadora. Na nova loja estão dois expositores com peças de duas marcas convidados: joalharia da Juliana Bezerra e sandálias da Mama Praia. Vera Caldeira e Pedro Ferraz, os fundadores. Foto: Francisco Hartley