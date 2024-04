La Trattoria celebra 50 anos com um clássico dos anos 90

Ossobuco alla Millanese (€18) Foto: DR

Bruno Silva, um dos primeiros chefs do restaurante Foto: DR

Exposição de fotografias que retratam as cinco décadas de sucesso. Foto: DR

O regresso triunfante do icónico ossobuco marca o, uma celebração que promete emocionar os amantes da gastronomia italiana que se lembram da Lisboa no ano do 25 de Abril. Fundado em meados de 1974 por João Flores e o Chef Alcide Tarela, o La Trattoria rapidamente se tornou num símbolo da autenticidade culinária italiana na capital. Agora, meio século depois,Como parte das comemorações,, trazendo consigo um tesouro gastronómico dos anos 90: o Ossobuco alla Millanese (€18). Este prato clássico, estufado em vinho tinto por várias horas e acompanhado de purê de batata, açafrão, parmesão e cebolinhas avinagradas, é uma verdadeira viagem ao passado gastronômico de Lisboa. Disponível por tempo limitado, o Ossobuco éPara os apreciadores desta iguaria, há uma boa notícia, o Ossobuco estará. E as surpresas não param por aí. Em maio, a carta será atualizada com mais novidades em celebração ao aniversário.Além disso, os proprietários organizaram uma série de. No dia do aniversário, 2 de maio, haverá uma festa temática exclusiva para convidados. Durante os cinquenta dias de celebração, os visitantes também terão a oportunidade de mergulhar na história do restaurante através de umaque retratam as cinco décadas de sucesso.(exceto aos fins de semana, quando abre apenas para jantares).