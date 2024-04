O Vista, no Algarve, terá uma noite dedicada só a sobremesas

Antonio Bachour, aclamado como o melhor chef pasteleiro do mundo em 2018 e 2022 pelos Best Chef Awards. Foto: DR

O restaurante Vista, do Bela Vista Hotel & Spa em Portimão, receberá Antonio Bachour, reconhecido como o melhor chef pasteleiro do mundo em 2018 e 2022 pelos Best Chef Awards, para um jantar exclusivo dedicado a sobremesas, com espaço também para alguns momentos salgados. Este evento, a, marca não só a reabertura do espaço aos eventos gastronómicos, mas também a estreia da casa renovada após uma intervenção nos interiores liderada pela experiente designer de interiores Gracinha Viterbo. O ambiente do restaurante mantém a sua aura harmoniosa, mas agora com um toque mais quente e contemporâneo.Nascido em Porto Rico,, tendo deixado a sua marca em diversos estabelecimentos de renome nos Estados Unidos. Reconhecido pela sua criatividade e talento excecionais, Bachour é uma presença notável neste evento gastronómico. É também importante reconhecer que o Vista, com a sua procura por uma identidade portuguesa e algarvia, tem sido um marco na cena gastronómica desde a sua inauguração em 2011. Sob a liderança do chef João Oliveira, o restaurante conquistou a primeira estrela Michelin em 2017, graças à sua abordagem que procura valorizar os produtos locais e a sustentabilidade.Com, onde as criações dos chefs João Oliveira e Antonio Bachour são as estrelas, o destaque principal será dado, como já referimos, às sobremesas. O chef convidado chegará alguns dias antes do evento para explorar o Algarve, visitar produtores locais e descobrir ingredientes regionais, que inspirarão também pratos salgados com técnicas de pastelaria, reforçando a vasta experiência de Bachour, que começou a trabalhar na padaria da sua família aos 13 anos e hoje gere vários estabelecimentos de renome em Miami e no México.O pairing de vinhos será feito com os melhores produtores algarvios, complementando cada prato de forma sublime.As reservas podem ser feitas através do email restaurante@hotel-belavista.com