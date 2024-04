Santa Villa. Um novo conceito residencial em Santa Cruz

Com uma arquitetura moderna e 11 moradias em banda de tipologia V4, com áreas brutas privativas entre 213 e 239 m2. Foto: DR

Com proximidade ao mar e praias ideais para a prática de desportos aquáticos. Foto: DR

Desenvolvido para atender às necessidades de famílias que procuram pela primeira ou segunda residência, bem como para potenciais investidores, o Santa Villa é um empreendimento novo a apenas uma hora de Lisboa., cada moradia inclui o melhor de todos os mundos: uma vista para o mar, jardim, piscina privativa e garagem."A tendência crescente de pessoas que procuram alternativas à vida na cidade está em evidência. Seja pela preferência por residir mais distante da capital ou pela busca por um refúgio de fim de semana, Santa Cruz é uma opção ideal, oferecendo proximidade com a cidade e uma dinâmica residencial em crescimento. Num momento de escassez de oferta nas grandes cidades, a diversificação de localizações torna-se crucial", explica Patrícia Barão, Head of Residential na JLL, empresa de gestão de investimentos e imobiliário comercial.Esta localização privilegiada representa um estilo de vida tranquilo, onde a comunidade valoriza a conexão com a natureza.como o surf, kitesurf e windsurf, o Santa Villa apresenta um leque de atividades que muitas vezes são difíceis de encontrar no centro da cidade."O Santa Villa não é apenas um investimento sólido para famílias em busca de uma residência de qualidade, mas também uma oportunidade única para investidores que desejam diversificar seu portfólio com um projeto diferenciado", conclui Patrícia Barão.Com a obra já em curso, a sua conclusão está prevista para o terceiro trimestre de 2025, prometendo oferecer um novo padrão de vida em Santa Cruz.