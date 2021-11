Cozinheiro, pai e marido. Conheça as várias facetas de Ljubomir Stanišić no novo documentário sobre o chef

Ljubomir Stanišic – Coração na Boca é mais do que uma longa metragem, é um mergulho autêntico na vida do chef.

Durante 100 minutos, descobrimos dez anos de experiências, de 2010 a 2020, gravadas entre Portugal e Sarajevo, na Bósnia. Acompanhamos a história de um emigrante que, fugido da guerra, encontrou a paz, a família, o amor e as luzes da ribalta no nosso país. Para além da faceta de cozinheiro e de proprietário de dois restaurantes em Lisboa, conhecemos o Ljubomir pai e marido, o Ljubomir fazedor de vinhos, o apresentador de programas, o apaixonado por café e até o escritor.

Com estreia marcada para o dia 21 de novembro no Grande Auditório do Teatro Rivoli, no âmbito do Festival Porto/Post/Doc, a longa metragem chega ao grande ecrã depois de ter sido exibida em formato mini-série na plataforma de streaming da SIC.

Os bilhetes estão disponíveis aqui.