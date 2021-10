Já foi a São Lourenço do Barrocal, em Monsaraz? É somente o melhor hotel da Península Ibérica

Por entre a paisagem bucólica da pequena freguesia portuguesa de Monsaraz, perto de Évora, em pleno Alentejo, surge o hotel São Lourenço do Barrocal. Um discreto retiro rural num antigo monte alentejano do século XIX, como já há poucos. Aqui, a Natureza acompanha o progresso dos tempos, já o luxo e a despretensão convivem em harmonia, sem exclusão mútua.

Ao que parece, a beleza desta herdade conquistou muitos dos leitores da revista Condé Nast Traveller que elegeram, através dos Readers’ Choice Awards – reconhecidos prémios do sector do turismo – os lugares que mais os fascinaram e onde desejavam voltar no futuro. A lista completa dos vencedores a nível mundial foi publicada no site da revista de viagens de luxo, já os galardões serão celebrados na edição impressa do próximo mês.

A receção do retiro rural, cuja propriedade está há 200 anos na mesma família Foto: Armando Jorge Mota Ribeiro

Mas o que significa esta distinção? A direção do hotel fez questão de dedicar o prémio a toda a equipa envolvida e ao seu esforço incansável. Na mesma nota, referiu-se ainda aos clientes e hóspedes que lhes atribuíram primeiro lugar por entre a nata dos hotéis de Portugal e Espanha, afirmando que "não há nada melhor do que receber este reconhecimento".

Para além das atividades do hotel, é possível explorar a zona através de passeios de balão, pesca desportiva, salto de paraquedas ou mesmo observação de estrelas ou aves Foto: Armando Jorge Mota Ribeiro

No hotel, para além do servivço e da beleza dos quartos, econtra-se um dos spas mais bonitos do mundo com produtos de beleza orgânicos de Susanne Kaufmann, e no exterior piscinas que servem toda a família. Dois restaurantes de cozinha típica alentejana complementam a experiência e das muitas atividades a realizar destacam-se os passeios a cavalo, já que o espaço dispõe de cavalariças e picadeiro. O retiro dispõe ainda da possibilidade de realização de piqueniques, caminhadas, passeios de bicicleta ou charrete, aulas de ioga e pilates ou sessões de Chi Kung e Thai Chi Chuan. juntamente com workshops de cocktails e olaria.

A imensa propriedade está também associada a um projeto agrícola, com certificação biológico. Neste sentido, surge uma adega que desenvolve exclusivos vinhos mas também um pomar e uma horta biológica. Alguns dos produtos produzidos na herdade e ainda peças de artesanato contemporâneo podem ser adquiridos na loja ali presente.