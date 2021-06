Há pelo menos três hotéis portugueses na mira internacional

A Herdade da Malhadinha Nova foi a vencedora da categoria "International getaway hotel" num dos mais prestigiados prémios internacionais, os Condé Nast Traveler 2021 Tourism Awards. Mas há mais dois portugueses na lista, que também é dominada por destinos espanhóis. Conheça alguns dos destinos distinguidos pela famosa revista de viagens.



Herdade da Malhadinha Nova, Albernoa, Portugal

Herdade da Malhadinha Nova, Albernoa, Portugal Foto: Herdade da Malhadinha Nova

Ainda que tenha um toque de futurista, perfeitamente integrada na bela região do baixo Alentejo está a Herdade da Malhadinha Nova. Com um design contemporâneo fortemente inspirado na cultura do sul, a verdadeira alma portuguesa reflete-se em todos os espaços do hotel.

Para além da estadia, há uma carta cuidadosamente selecionada pelo chef Joachim Koerper, e ainda poderá também saborear vinhos com feitos com uvas produzidas na herdade. Este hotel promete tranquilidade, conforto e momentos inigualáveis numa das mais bonitas paisagens no coração do Alentejo.

Quinta da Auga, Santiago de Compostela, Espanha

A Quinta da Auga, Santiago de Compostela, Espanha Foto: A Quinta da Auga

Este já um recorrente nesta lista, já que pretende ser um local de conforto e silêncio. Além de hotel, tem também um spa que visa transmitir relaxamento e serenidade aos seus visitantes. Nesta cidade conhecida pelos seus caminhos de Santiago, este spa poderá ser paragem obrigatória para quem os faz.

Hotel Único, Madrid (Ramón Freixa), Espanha

Hotel Único, Madrid (Ramón Freixa), Espanha Foto: Hotel Único

Um hotel boutique situado em Madrid, o hotel Único promete oferecer uma experiência gastronómica inesquecível. Desde tártaros de verduras a casquinhas de ovo surpresa, este espaço promete surpreender e marcar pela positiva, sobretudo se adora destinos gastronómicos.

The One Palácio da Anunciada, Lisboa, Portugal

The One Palácio da Anunciada, Lisboa, Portugal Foto: The One Palácio da Anunciada

Situado junto à praça dos Restauradores, em Lisboa, o hotel de cinco estrelas, reflete o espírito da zona histórica da capital portuguesa. Aqui está representado o património histórico português do século XVI bem como toda a elegância e majestade da época.

A melhor cozinha tradicional, uma oferta diversificada das melhores boutiques de luxo, um spa, um wine bar e um centro histórico a descobrir são algumas das experiências que o hotel promete.

Four Seasons Madrid, Espanha

Four Seasons Madrid, Madrid, Espanha Foto: Four Seasons Madrid

O emblemático edifício do antigo Banco espanhol tornou-se num ponto de encontro de luxo na capital espanhola. Com um átrio incomparável, um SPA de 1500 m2, a cozinha liderada pelo chef de renome Dani García, e a ainda uma galeria de arte, este hotel tornou-se popular entre os espanhóis e visitantes estrangeiros.



Iberostar Heritage Grand Perast, Montenegro

Iberostar Heritage Grand Perast, Montenegro Foto: Iberostar Heritage Grand Perast

Um resort situado na Baía de Kotor, este é um ponto de encontro entre o luxo e o conforto. Um edifico histórico do século XVIII que tenciona tornar a estadia numa experiência inigualável.

Six Senses Douro Valley, Samodães

Six Senses Douro Valley, Samodães Foto: Six Senses Douro Valley

Em perfeita harmonia com a Natureza, situado entre vinhas e florestas, este hotel de luxo no Douro propõe ser um local de descanso para a alma e corpo, pensado para relaxar e respirar o ar puro da região. A boa gastronomia e os vinhos promissores do Douro são a cereja no topo do bolo.





Jumeirah Port Soller, Maiorca, Espanha

Jumeirah Port Soller, Maiorca, Espanha Foto: Jumeirah Port Soller

Situado numa falésia e com uma vista para uma serra, este resort em Maiorca oferece tratamentos com produtos naturais, bem como banhos numa piscina aquecida numa zona termal. Aqui o bem estar e a serenidade são obrigatórios, proporcionando momentos de prazer.

La Bionda, Girona

La Bionda, Girona Foto: Instagram @labiondabegur

Outrora um hotel, a agora residência privada com influências boémias e femininas La Bionda inspirou-se numa história de uma mulher dos anos 1930 que todos os verões convidava os seus amigos artistas para passarem o verão. Esta é versão atual "da sua casa", ideal para quem gosta de experiências inusitadas.

The Serras, Barcelona, Espanha

The Serras, Barcelona, Espanha Foto: The Serras

Situado ao pé de um porto, "The Serras" é um dos hotéis de cinco estrelas mais conhecidos em Barcelona. Este espaço fez furor na região, pois além de ter sido frequentado por Picasso, na medida em que se tornou no primeiro estúdio do artista, proporciona noites de sono em colchões da marca preferida da Rainha da Inglaterra. Quer mais razões? Cocktails e uma carta cuidadosamente selecionada pelo chef Marc Gascon são algumas das opções que fazem deste hotel um destino irreverente e único.

La Donaira, Málaga

La Donaira, Málaga Foto: La Donaira

Este hotel tem uma filosofia diferente. "La Donaira" pretende demonstrar que o papel do ser humano está em pé de igualdade e harmonia com as outras espécies. Traduzindo, esta herdade pretende demonstrar o impacto que o que comemos tem no ecossistema, e por isso implementou a experiência holística "Dehesa Biodinâmico", com esse mesmo intuito. Vá e descubra.





Es Racó d'Artà, Maiorca, Espanha

Es Racó d'Artà, Maiorca, Espanha Foto: Es Racó d'Artà

Com um terreno com mais de 200 hectares e uma decoração rústica, este retiro é um convite à reconexão com a Natureza, Para além de oficinas de culinária, agricultura e música, poderá usufruir de aulas de cerâmica e pintura, bem como de nutrição entre outras. É um destino para artistas!