900 euros para passar uma noite na casa de José Avillez

Abriu em março do ano passado e, desde então, só se pode alugar por inteiro: 4500 euros por noite em regime de pensão completa. Com a suas 10 suítes, seria preciso ter uma família muito grande ou um grupo de amigos particularmente extenso – ou gostar muito de sossego e privacidade – para que fizesse sentido alugar a Casa Nossa. Para quem tem um fraquinho pelo Alqueva e sempre teve vontade de espreitar esta propriedade, chegou agora a oportunidade. Entre 9 e 18 de fevereiro a Casa Nossa terá uma open week, ou seja, durante estes dias poderá alugar uma das suas suites a partir de 900 euros, em ocupação dupla e com estadia mínima de duas noites. O valor inclui pensão completa.

A dura escolha entre a piscina e o Alqueva Foto: DR

E porque esta propriedade foi pensada para funcionar como uma grande casa de família, as refeições são servidas em mesa comunitária, partilhada entre os hóspedes. A cozinha é de matriz portuguesa, assinada, naturalmente, por José Avillez, e inclui uma seleção de pratos tradicionais e contemporâneos, preparados diariamente seguindo o modelo farm-to-table, privilegiando os produtos sazonais, locais da herdade. Outra boa notícia é que, durante o almoço e o jantar, as bebidas – alcoólicas e não alcoólicas – estão incluídas. Ainda bem que vai ser em fevereiro que, assim, o Dry January já passou.

Tudo o que faz falta: uma grande lareira e janelões com vista sobre as águas Foto: DR

A estadia inclui ainda o acesso a várias atividades e zonas de lazer: piscina e piscina aquecida com hidromassagem, sauna e banho turco, ginásio, padel, ténis, futebol, kayak e paddle surf. No exterior tem ainda um alpendre com uma vista deslumbrante sobre o Alqueva e acesso direto aos arredores da casa, com azinheiras centenárias, plantas autóctones, árvores de fruto, ervas aromáticas e uma horta onde se cultivam os melhores vegetais de cada estação. Já no interior, tem diversos espaços de convívio, como a acolhedora sala de estar com vista para o lago, bar, garrafeira, biblioteca e sala de cinema e de espetáculos.

Cores e materiais orgânicos foram escolhas centrais na decoração Foto: DR

A Casa Nossa fica em Campinho, ao lado de Monsaraz, uma das mais bonitas vilas de Portugal, e está inserida numa propriedade com 65 hectares de paisagem natural. Um local paradisíaco descoberto por José Avillez e pela mulher, Sofia Ulrich, que, juntos desenharam e construíram uma casa de inspiração alentejana, num equilíbrio entre tradição e modernidade.