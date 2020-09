Companhias aéreas descobrem formas insólitas de ganhar dinheiro

Com a frota internacional parada até pelo menos meados de 2021, a australiana Qantas Airways está a alugar um dos seus Dreamliners da Boeing para passeios turísticos pela calota polar do sul. A Antarctica Fights está a alugar o avião e a tripulação da Qantas para sete viagens entre novembro e fevereiro. Os voos duram entre 12 e 14 horas, e um lugar na classe executiva com serviço completo de bordo custa 7,999 dólares australianos.

Além disso, a Qantas também vendeu produtos normalmente distribuídos a passageiros premium, incluindo 10 mil conjuntos de pijamas que a empresa disse que esgotaram numa questão de horas. Os pacotes de snacks de 25 dólares australianos, geralmente oferecidos gratuitamente para passageiros nos lugares da frente, estavam disponíveis online e incluíam creme para as mãos, saquetas de chá, bolachas de chocolate e amêndoas, entre outras guloseimas dos voos.

E a companhia australiana também pôde "salvar" algo dos seus Boeings 747, que foram desativados antes do prazo devido à crise. Um porta-voz disse que alguns dos interiores da cabine, como mesas da primeira classe, podem ser vendidos como recordação.

A Air North, companhia aérea fundada há 43 anos que liga o remoto Yukon do Canadá com centros como Vancouver, diversificou o negócio com refeições entregues em casa. As ofertas do cardápio incluem empada de carne por 9 dólares canadenses e uma seleção de cheesecakes por 13,99 dólares canadenses.

Os clientes podem encomendar até 20 das refeições pré-cozidas e congeladas de cada vez, para serem entregues por um motorista no próximo dia útil. As refeições estão disponíveis apenas em bairros da cidade de Whitehorse, no noroeste, e a taxa de entrega é de 10 dólares canadenses.

Já a Thai Airways abriu um restaurante equipado com assentos e acessórios de avião na sua sede em Bangkok.

A japonesa ANA Holdings vendeu passagens para um voo charter para lugares sem destino. Cerca de 300 passageiros pagaram pela chamada experiência de resort havaiano num Airbus A380, que normalmente opera a rota Tóquio-Honolulu. Os passageiros foram escolhidos através de um sorteio.

A tripulação usou máscaras e camisas havaianas e serviu cocktails durante a viagem de 90 minutos.