São Martinho com o melhor da gastronomia no Alto Alentejo

O hotel Torre de Palma sugere-nos o seu programa de São Martinho – com gastronomia de época, com a castanha como foco central do menu do chef Filipe Ramalho.

Localizado na região de Portalegre e rodeado das vinhas na planície alentejana, o Torre de Palma Wine Hotel oferece até dia 29 de novembro o programa de São Martinho. Um programa de outono que consiste em ser recebido com welcome drink, relaxar duas noites em júnior suite com lareira e pequeno-almoço incluído, participar no magusto à volta da fogueira com castanhas assadas e jeropiga, e terminar o dia no restaurante Basilii com o menu temático acompanhado de vinho.

Programa de São Martinho com o Chef Filipe Ramalho Foto: Sílvia Marçal (Chefs Agency)









No restaurante Basilii,o chef propõe como entrada tarte de farinheira de castanha, seguida de borrego assado com abóbora e castanha e, para sobremesa, cheesecake de abóbora, gelado de canela, geleia de abóbora e crumble de bolacha maria e castanhas.

"Gastronomia de época, com a castanha como foco central do menu do chef Filipe Ramalho" Foto: Sílvia Marçal (Chefs Agency)











Apesar de vivermos tempos incertos, o Torre de Palma consegue assegurar-nos uma estadia segura para descanso ou teletrabalho. Como reforça a proprietária do hotel, Luísa Rebelo, "A par deste programa especial, neste refúgio campestre, sugerimos várias experiências imperdíveis para desfrutar esta época do ano, seja a dois ou em família, com a garantia de segurança em toda a propriedade, onde a circulação é muito fluida e não existem espaços de aglomeração de pessoas".

"oferece experiências de enoturismo como o Wine Blending ou a Esfoliação de Vinoterapia" Foto: Sílvia Marçal (Chefs Agency)









Como o Torre de Palma é um wine hotel, oferece experiências de enoturismo como o Wine Blending ou a Esfoliação de Vinoterapia. O Wine Blending consiste em elaborar um "blend" de vinhos da Adega de Torre de Palma para fazer o próprio vinho, e uma visita à adega, esta experiência tem o valor de €55 por pessoa. A Esfoliação de Vinoterapia, com grainhas de uva das vinhas locais, mel, açúcar escuro e óleos essenciais – para dar luminosidade e suavidade à pele, entre outros benefícios. Esta experiência tem o valor de €80 por pessoa e dura 60 minutos.