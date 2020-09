Revista Condé Nast Traveller destaca Portugal como destino seguro

O artigo é da edição britânica da Condé Nast Traveler e aborda as mudanças que vários destinos fizeram para adaptar o turismo aos tempos de pandemia. O título refere Portugal, elogiando o selo Clean & Safe, e dizendo que este é um dos países que põe em prática estas ideias de "limpeza e a segurança" (referiu também Singapura e Dubai).

Para acompanhar o artigo, está uma fotografia do bairro do Intendente, em Lisboa, com a descrição "Lisboa, o bairro do Intendente; Portugal lançou o selo Clean & Safe em abril".

As limitações nas viagens internacionais são uma das grandes mudanças da pandemia, por isso a revista reuniu uma série de novos princípios numa lista a que chamou de "New Standard". São eles a saúde e segurança, a comunicação e a transparência, flexibilidade, inovação e civismo. O artigo explica ainda que para turistas, estes cuidados são importantes e vão continuar a ser importantes, mesmo depois da Covid-19 porque "respondem não só à pandemia recorrente mas à capacidade do Turismo de responder a um problema global".