Quanto custa uma casa de Frank Lloyd Wright?

Conhecido pelo seu estilo arquitetónico simultaneamente futurista e natural - pelo menos para a época em que viveu (morreu em 1959), e autor de casas como a Casa da Cascata (ou Casa Kaufmann) - Frank Lloyd Wright desenhou centenas de casas privadas, mas só uma em Nova Iorque, em Staten Island. O bem imobiliário em questão fica a 35 minutos de Manhattan e chama-se residência Socrates Zafeirou House (nome do seu proprietário original), foi listada para venda na imobiliária Sotheby’s pelo surpreendente preço de 1.525 milhões de dólares.

Socrates Zafeirou está envolta em natureza, num terreno de cerca de 215 hectares, e entre as variadas divisões e apontamentos do arquiteto destacam-se os quatro quartos, a lareira de tijolo, grandes extensões de janela, painéis de madeira e chão vermelho. Esta propriedade trata-se de "um completo escape da vida nova-iorquina" afirmou Sarah Anderson-Magness, a atual responsável pela casa, num vídeo onde fala sobre a experiência de habitar este imobiliário, que comprou e remodelou em 2014 de forma a trazer de volta uma visão que combinasse com a arquitetura de Wright. Anderson-Magness acrescentou ainda que o objetivo da casa é ser um sítio propício ao relaxamento.

Um dos quartos da casa Zafeirou Foto: Sotheby's Internation Realty

Lareira de tijolo, um dos pontos centrais da propriedade Foto: Sotheby's International Realty

Esta propriedade é uma das casas pré-fabricadas idealizas por Lloyd - a primeira de nove - vendidas através da empresa de arquitetura, engenharia e construção americana Marshall Erdman & Associates.