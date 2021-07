Menton, o destino europeu que ainda permance um segredo

egião de

Está situada quase na fronteira italiana, perto de

e do principado do

Menton Foto: Ellena Mcguinness / Unsplash

Uma pequena cidade costeira entre, Menton faz parte da idílica costa azul francesa (ou seja, da rProvença-Alpes-Costa Azul).VentimigliaMónaco, por isso bebe da influência de váriasBanhada peloe por muitos considerada a- alcunha dada pelo famoso geógrafo- Menton ainda não é um destino turístico de massas. Sabe-se que o poeta, que tem o seu próprio museu na cidade, também se rendeu aos encantos deste destino.Entre muitas outras qualidades, diz-se que Menton é a aldeia francesa com o melhor clima do país. Os seus jardins bucólicos, as praias arenosas e as casas em tons pastel e ocre, não só fazem deste um dos destinos mais atrativos da Europa, como o seu microclima subtropical garante sol durante todo o ano, diz a revista Condé Nast Traveler espanhola, já que o destino foi considerado como uma das European Best Destinations de 2021.Em fevereiro celebra-se a, uma vez que há limoeiros por toda a cidade, cuja fragrância inebria os sentidos dos viajantes, pretexto perfeito para visitar as praias e fazer passeios eternos pelas ruas típicas deste destino.