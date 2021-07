O segredo mais bem guardado de Monsanto

Abriu em 2020 para animar os fins de tarde entre as raras "pausas" que a pandemia no deu, mas este verão está de volta para tornar nos fazer sair da confusão da cidade e respirar o ar puro que se respira em Monsanto, o chamado pulmão da cidade lisboeta. Com esperguiçadeiras sobre o deck, que convidam a estendermos as pernas ao mesmo tempo que saboreamos um copo de vinho, o Kiosk Keil do Amaral volta a animar as tardes do parque Keil do Amaral em Monsanto. É um segredo bem guardado num dos jardins mais bonitos da cidade, que se torna o spot perfeito para desfrutar do ar livre, graças à esplanada ampla, aos snacks decliciosos e à vista incrível sobre a ponte 25 de abril e sobre o rio Tejo.

Kiosk Keil do Amaral

Na carta, que foi renovada, incluem-se refeições confeccionadas na hora, como hambúrgueres, tostas, tacos ou açaí com fruta e granola, além dos famosos gelados artesanais da Artisani, e há uma grande destaque nas opções vegeterianas graças a uma parceria com a marca Garden Gourmet.

Kiosk Keil do Amaral

Se gosta de arriscar, o delicioso taco de pernil com alface iceberg, pico de gallo, spicy mayo é a escolha a fazer sem medos (€8). Não menos saborosa é a tosta aberta com guacamole, manga e queijo feta (€6,50) ou o hambúrguer com queijo e bacon (€8,90), que é feito com um pão especial, perfeitos para dividir e, assim, provar um pouco de cada.

Kiosk Keil do Amaral

Para animar o ambiente nos finais de tarde, existirá uma agenda musical que poderá ir desde momentos de música ao vivo, a atuações de DJ's, que será revelada em breve. Há vinhos, cerveja, e todo o tipo de cocktails para acompanhar as refeições e os fins de tarde mais descontraídos "longe" da cidade.

Kiosk Keil do Amaral

Das 12h às 20h e aos fim de semana e feriados das 8h às 20h.Alameda Keil do Amaral em Monsanto, Lisboa.