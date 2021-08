George Clooney é o próximo morador da Comporta

Um destes dias, é possível que encontremos George e Amal Clooney a passar férias em Melides, na Comporta, na costa alentejana, destino que é já um dos preferidos das celebridades.

O jornal ECO avança que o ator e produtor norte-americano vai comprar um lote de terreno no projeto Costa Terra Golf & Ocean Club, propriedade da Discovery Land Company. A empresa, liderada por Mike Meldman (sócio de George Clooney desde 2013), adquiriu o projeto em 2019 à família Queiroz Pereira, dona da Semapa.

View this post on Instagram A post shared by Discovery Land Company (@discoverylandcompany)

O Costa Terra tem uma área de 200 hectares, trata-se de um negócio premium, de luxo, embora inicialmente tenha sido pensado para fins turísticos de outra natureza. Atualmente, o projeto prevê a construção de 146 moradias unifamiliares, 29 residências pertencentes ao clube, um centro de saúde e bem-estar e um campo de golfe, avança também o ECO. Prevê-se que esteja finalizado na primavera de 2022.



A modelo francesa Inès de la Fressange tem como um dos seus destinos preferidos a Comporta. E o conhecido designer de calçado com sola vermelha, Christian Louboutin, já morou na Comporta, da qual se fartou (como confessou numa entrevista ao Expresso), e tem hoje uma casa próxima do local, em Melides (além da residência, em Lisboa, no Largo dos Lóios, num palacete que pertencia à família Formosinho Sanches). Quando morava em Portugal, também Madonna visitava a Comporta, para andar a cavalo com a Cavalos na Areia.