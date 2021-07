Quinta histórica da família Rockefeller está à venda por mais de 15 milhões de euros

Quinta histórica Rockefeller. Foto: Christie's Real Estate

Repleta de história e rodeada por 57 hectares de floresta,mais conhecida por Laurel Hill, é uma das propriedades mais emblemáticas que restam em Long Island, a chamada "costa dourada" dos EUA. À venda por 18,5 milhões de dólares (15,68 milhões de euros) assemelha-se às famosas propriedades da Era Dourada de Hollywood, a fazer lembrar o estilo de vida boémio imortalizado por F. Scott Fitzgerald no filme O Grande Gatsby Rodeada por bosques, lagoas, riachos, propriedades equestres vizinhas e estradas rurais sinuosas, Laurel Hill conta com duas outras residências para além da principal, jardins luxuriantes, uma piscina, um campo de ténis e uma estufa.Esta foi outrora a casa de, filha do filantropoe neta doum dos homens mais ricos da história americana. "Abby era uma filantropa generosa com um olho para várias causas. Um dos seus legados mais notáveis e duradouros é o Greenacre Park, um parque urbano no bairro Turtle Bay, em Manhattan, que ela deu à cidade em 1971", escreve a Forbes, que lembra parte da história desta emblemática quinta. "Rockefeller criou este oásis de árvores, flores e uma cascata para que os residentes da cidade pudessem desfrutar de momentos de serenidade num mundo de ritmo acelerado. E tinha a mesma ideia para Laurel Hill." Após a compra, Abby adquiriu vários lotes vizinhos para criar o seu próprio bosque repleto de trilhos para caminhadas e uma infinidade de jardins.O atual proprietário, William J. Catacosinos, que, dois anos após a morte de Abby, provou ser o sucessor "ideal", já que melhorou a propriedade, honrando o seu legado. Agora, está à venda na Christie's Real Estate à espera de um comprador, quicá, igualmente exemplar.