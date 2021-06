Por um euro, pode dormir na casa de Antoni Gaudí. É apenas uma questão de sorte

Erguida nos finais do século XIX, no número 24 da Calle les Carolines, em Barcelona, e declarada Património Mundial da Unesco em 2005, a Casa Vicens, a primeira a ser projetada pelo famoso arquiteto modernista Antoni Gaudí, vai pela primeira vez acomodar hóspedes. Mas só por uma noite, e uma única vez, sem margem para repetições. A primeira pessoa a reservar esta estada exclusiva, disponível apenas para dois hóspedes, habilita-se a ter o privilégio de conhecer melhor o universo estético do reconhecido artista espanhol e desfrutar de um menu de estrela Michelin. É uma iniciativa da Airbnb em parceria com a Casa Vicens.

Exterior da casa-manifesto de Antoni Gaudí Foto: Airbnb

Os contemplados terão direiro a uma visita guiada, ficando a conhecer todos os detalhes desta casa-manifesto, que foi originalmente pensada por Gaudí para albergar uma família catalã, mas que acabou por se tornar casa-museu. Da experiência também faz parte a degustação de um menu de estrela Michelin inspirado em Gaudí, e ainda um pequeno-almoço no jardim privado da casa. A estada custará €1 (mais impostos e taxas), um valor simbólico para se poder processar corretamente a reserva.

Casa Vicens de Antoni Gaudí Foto: Airbnb

A reserva abre às 15h de 12 de julho de 2021 e pode ser feita aqui.